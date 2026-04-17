"Може наробити біди": "Флеш" показав момент атаки "Гербери" по українській МВГ (відео)

Російський безпілотник типу "Гербера", ймовірно керованого типу, здійснив атаку на українську мобільну вогневу групу. Інцидент зафіксовано на відео, яке оприлюднив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Зокрема, на своїй сторінці в Telegram посадовець написав, що російський дрон "Гербера" був спрямований на позицію української мобільної вогневої групи (МВГ). Він також опублікував відео інциденту, на якому видно момент наближення безпілотника до позиції військових.

За словами Бескрестнова, мова йде про спробу ураження саме екіпажу МВГ. Попри те, що бойова частина такого дрона є відносно невеликою, вона все одно становить небезпеку для особового складу.

"Спроба атакувати групу МВГ керованой Герберою. Бойова частина там не велика, але може наробити біди", — зауважив він у своєму дописі.

На оприлюднених кадрах видно, як безпілотник на високій швидкості падає поблизу української позиції. Ймовірно, його намагалися збити, однак вибуху після падіння не зафіксовано.

Крім того, посадовець раніше, 13 квітня, повідомляв про інший подібний випадок — тоді, за його словами, було зафіксовано влучання керованого "Шахеда" по екіпажу мобільної вогневої групи. У тому епізоді один дрон перебував під вогневим ураженням МВГ, тоді як інший атакував безпосередньо розрахунок.

Удар "Шахеда" по екіпажу мобільної вогневої групи Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Тоді ж Бескрестнов наголошував, що мобільні вогневі групи діють у складі різних підрозділів Сил оборони, а поява керованих безпілотників, які можуть цілеспрямовано полювати на екіпажі, створює новий рівень загрози. Він закликав приділяти більше уваги підготовці військових, зокрема питанням маскування та алгоритмам дій у разі таких атак, підкреслюючи, що головною цінністю є збереження життя особового складу.

Також Фокус писав, що 14 березня охоронці кордону з мобільної вогневої групи збили ворожий дрон. Зокрема, "Шахед" впав за 30 метрів від наших бійців.

Нагадаємо, що 16 квітня радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов оприлюднив відео атаки ЗС РФ по локомотиву у Херсоні за допомогою дрона. За попередніми оцінками, під час удару могли застосувати технології керування, які ускладнюють виявлення та протидію БпЛА.