"Может наделать беды": "Флеш" показал момент атаки "Герберы" по украинской МВГ (видео)

Российский беспилотник типа "Гербера", вероятно управляемого типа, совершил атаку на украинскую мобильную огневую группу. Инцидент зафиксирован на видео, которое обнародовал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

В частности, на своей странице в Telegram чиновник написал, что российский дрон "Гербера" был направлен на позицию украинской мобильной огневой группы (МОГ). Он также опубликовал видео инцидента, на котором видно момент приближения беспилотника к позиции военных.

По словам Бескрестнова, речь идет о попытке поражения именно экипажа МВГ. Несмотря на то, что боевая часть такого дрона является относительно небольшой, она все равно представляет опасность для личного состава.

"Попытка атаковать группу МВГ управляемой Герберой. Боевая часть там не большая, но может наделать беды", — заметил он в своей заметке.

На обнародованных кадрах видно, как беспилотник на высокой скорости падает вблизи украинской позиции. Вероятно, его пытались сбить, однако взрыва после падения не зафиксировано.

Кроме того, чиновник ранее, 13 апреля, сообщал о другом подобном случае — тогда, по его словам, было зафиксировано попадание управляемого "Шахеда" по экипажу мобильной огневой группы. В том эпизоде один дрон находился под огневым поражением МВГ, тогда как другой атаковал непосредственно расчет.

Удар "Шахеда" по экипажу мобильной огневой группы Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Тогда же Бескрестнов отмечал, что мобильные огневые группы действуют в составе различных подразделений Сил обороны, а появление управляемых беспилотников, которые могут целенаправленно охотиться на экипажи, создает новый уровень угрозы. Он призвал уделять больше внимания подготовке военных, в частности вопросам маскировки и алгоритмам действий в случае таких атак, подчеркивая, что главной ценностью является сохранение жизни личного состава.

Также Фокус писал, что 14 марта пограничники из мобильной огневой группы сбили вражеский дрон. В частности, "Шахед" упал в 30 метрах от наших бойцов.

Напомним, что 16 апреля советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов обнародовал видео атаки ВС РФ по локомотиву в Херсоне с помощью дрона. По предварительным оценкам, во время удара могли применить технологии управления, которые затрудняют обнаружение и противодействие БпЛА.