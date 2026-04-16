Дрон РФ ударил по поезду в Херсоне: специалисты предполагают, что враг использовал оптику (фото)

Российские войска атаковали локомотив в Херсоне с помощью дрона — характер поражения и качество видеосигнала вызвали серьезное беспокойство среди специалистов. По предварительным оценкам, во время удара могли применить технологии управления, которые затрудняют обнаружение и противодействие БпЛА.

Как сообщил в своем Telegram-канале советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, удар по локомотиву нанесен беспилотником с четким и стабильным видеоизображением. Такой уровень передачи сигнала может свидетельствовать об использовании LTE-модема или оптоволоконного канала связи.

Российский дрон атаковал поезд в Херсоне

По его словам, вариант с оптоволокном выглядит технически сложным: необходимо проложить кабель через Днепр шириной около 600 метров и обеспечить пролет дрона еще примерно на 7 километров до цели. Несмотря на заявления российских источников о применении оптики, на месте удара соответствующих следов не зафиксировали.

Местные телеграмм-каналы 16 апреля сообщали об атаке российских беспилотников по поезду в Херсоне. В распространенных видео зафиксирован момент удара по составу с пассажирскими вагонами, присоединенными к локомотиву.

Атака ВС РФ по Херсону 16 апреля — какие последствия

Параллельно российская армия продолжает обстрелы жилых кварталов города. По данным председателя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, под огнем оказался Корабельный район. Как известно в результате удара повреждены крыши, стены и окна домов. Кроме того, две женщины в возрасте 71 и 45 лет получили ранения и находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Всего с начала суток в Херсоне пострадали семь человек, большинство — в результате атак беспилотников.

Более того, ранее в этот день чиновник предупреждал об угрозе новых атак: по имеющейся информации, 16 апреля российские войска планируют массированные удары по центральной части Херсона с применением беспилотников и артиллерии. В частности, жителей города призвали без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от посещения центра.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, комментируя атаку россиян на поезд в Харьковской области в конце января, отмечал: удар нанесли не по локомотиву, а по центру поезда, который двигался. По его словам, оператор управлял дроном через радиомодем типа mesh, вероятно с использованием технологий Starlink. Он подчеркнул, что это было сознательное решение, ведь пилоты различают типы вагонов и выбирают цель не случайно.

Также Фокус писал, что 4 марта россияне атаковали пассажирский поезд на вокзале в Николаеве. В результате удара один из вагонов полностью охватило сильным пожаром.