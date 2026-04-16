Дрон РФ вдарив по потягу в Херсоні: фахівці припускають, що ворог використав оптику (фото)

Російські війська атакували локомотив у Херсоні за допомогою дрона — характер ураження та якість відеосигналу викликали серйозне занепокоєння серед фахівців. За попередніми оцінками, під час удару могли застосувати технології керування, які ускладнюють виявлення та протидію БпЛА.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, удар по локомотиву завдано безпілотником із чітким і стабільним відеозображенням. Такий рівень передачі сигналу може свідчити про використання LTE-модема або оптоволоконного каналу зв’язку.

За його словами, варіант із оптоволокном виглядає технічно складним: необхідно прокласти кабель через Дніпро шириною близько 600 метрів і забезпечити проліт дрона ще приблизно на 7 кілометрів до цілі. Попри заяви російських джерел про застосування оптики, на місці удару відповідних слідів не зафіксували.

Місцеві телеграм-канали 16 квітня повідомляли про атаку російських безпілотників по потягу у Херсоні. У поширених відео зафіксовано момент удару по складу з пасажирськими вагонами, приєднаними до локомотива.

Атака ЗС РФ по Херсону 16 квітня — які наслідки

Паралельно російська армія продовжує обстріли житлових кварталів міста. За даними голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під вогнем опинився Корабельний район. Як відомо внаслідок удару пошкоджено дахи, стіни та вікна будинків. Крім того, дві жінки віком 71 та 45 років зазнали поранень і перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом від початку доби у Херсоні постраждали семеро людей, більшість — унаслідок атак безпілотників.

Більше того, раніше цього дня посадовець попереджав про загрозу нових атак: за наявною інформацією, 16 квітня російські війська планують масовані удари по центральній частині Херсона із застосуванням безпілотників та артилерії. Зокрема, мешканців міста закликали без нагальної потреби не виходити на вулицю та утриматися від відвідування центру.

Раніше радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, коментуючи атаку росіян на потяг у Харківській області наприкінці січня, зазначав: удар завдали не по локомотиву, а по центру поїзда, який рухався. За його словами, оператор керував дроном через радіомодем типу mesh, ймовірно із використанням технологій Starlink. Він підкреслив, що це було свідоме рішення, адже пілоти розрізняють типи вагонів і обирають ціль не випадково.

Також Фокус писав, що 4 березня росіяни атакували пасажирський потяг на вокзалі у Миколаєві. Внаслідок удару один із вагонів повністю охопило сильною пожежею.