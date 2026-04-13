"Флеш" показав наслідки влучання "Шахеда" по вогневій групі: яка нова тактика "полювання" РФ (фото)

Збройні сили Російської Федерації використовують пару дронів-камікадзе "Шахед" під час полювання на мобільні вогневі групи (МВГ) України, розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. МВГ працюють у різних родах військ, і повинні стерегтись нової тактики російських ударів. Як виглядає наслідок влучання російського дрона по машині вогневої групи та як протидіяти діям росіян?

Під час атаки дронів ЗС РФ один керований "Шахед" відволікав екіпаж МВГ, тоді як другий атакував машину, ідеться у повідомленні "Флеша" у Telegram-каналі. Представник Міноборони попередив про загрозу і пояснив, що потрібно для збереження життів екіпажу. Серед іншого, щоб вберегтись від нової тактики росіян, потрібно маскуватись та заздалегідь напрацювати план дій у подібній ситуації, написав він.

Допис "Флеша" з'явився вдень 13 квітня, після того, як зранку Повітряні сили відзвітували про збиття 87 з 98 дронів різних типів, які вночі атакували Україну. Не уточнюється, коли саме та у якому регіоні "Шахед" РФ атакував мобільну вогневу групу. На фото з місця подій — залишки білого пікапа, у якому вибух повністю знищив кабіну та все устаткування та зброю. Бескрестнов уточнив, що ідеться про влучання керованого БпЛА, тобто події відбулись неподалік від лінії фронту чи кордону РФ, щоб оператори мали mesh-зв'язок з літаючим апаратом.

"Заздалегідь подумайте про маскування та план дій. Машини — це лише залізо, наша цінність — люди", — наголосив представник Міноборони.

Атаки "Шахедів" РФ — машина МВГ після удару дрона Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Атаки "Шахедів" РФ — яка загроза для МВГ

Зазначимо, 9 квітня у мережі з'явились кадри з російських пабліків, на яких "Шахед" РФ атакував мобільну вогневу групу у Полтавській області. На відео — чорно-білі кадри, на яких бачимо машину і квадрати, які показують фіксацію цілі. "Флеш" проаналізував запис і пояснив, що на ударних дронах не було систем захоплення цілей та донаведення і що квадрати — це комп'ютерна графіка. При цьому зауважується, що зв'язок справді працює на mesh-модемах і його можна порушити системами РЕБ, які діють на відстані 200-500 м. Крім того, Бескрестнов наголосив, що екіпажі МВГ повинні маскувати пікапи, перебуваючи навіть в тилу.

Зазначимо, восени 2025 року Фокус розповів про роботу мобільних вогневих груп, які полюють на "Шахеди" РФ під час масованих повітряних атак. При цьому голова Штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко заявив, начебто ефективність МВГ "трохи більше ніж нуль відсотків", а українське командування — про те, що екіпажі збивають 40% БпЛА РФ. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов пояснив, що екіпажі є частиною багаторівневої системи ППО, які завдяки своїй мобільності можуть захищати стратегічні об'єкти та динамічно реагувати на зміну траєкторії "Шахедів".

Нагадуємо, 30 березня міністр оборони Михайло Федоров розповів про першу приватну систему ППО, яка в автоматизованому режимі збиватиме російські "Шахеди".