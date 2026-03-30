Приватна ППО вже збиває безпілотники: Федоров розповів про перші результати проєкту

В Україні запрацював проєкт із залучення приватного сектора до збиття ворожих повітряних цілей. Перші ворожі безпілотники вже були знищення на території Харківської області.

Приватна ППО збила російські дрони "Shahed" та "Zala". Водночас не повідомляється про те, скільки дронів було збито таким чином. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров у своєму Telegram.

Він наголосив, що наразі одна з компаній, що бере участь в проєкті, встигла підготувати власну групу ППО.

Водночас наразі формуються нові групи приватної ППО на 13 підприємствах. Частина з них уже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта — завершує підготовку й найближчим часом посилить протиповітряну оборону країни.

"Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи. Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система", — пояснив Федоров.

За його словами, координацією, а також наданням озброєння для приватної ППО займаються Повітряні сили ЗСУ. Для підприємств це можливість захищати власну інфраструктуру.

Нагадаємо, що ще в листопаді 2025 року Кабмін дозволив критичній інфраструктурі формувати власні групи ППО. Водночас експерти попереджали, що законодавчі колізії, відсутність підготовки, брак коштів і відповідальність за можливі помилки можуть перетворити це на небезпечний експеримент.

Раніше Михайло Федоров під час офіційної зустрічі показав зенітно-ракетний комплекс RapidRanger, отриманий від Британії, розповіли аналітики. На ЗРК працюють мобільні вогневі групи так званої "малої" протиповітряної оборони (ППО), які збивають російські "Шахеди" на підходах до міст та сіл.