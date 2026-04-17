Оснащують "Шахеди" SIM-картами для атак: "Флеш" розкрив, якого оператора використовує РФ

Російські ударні дрони типу "Шахед" оснащуються SIM-картами одного з мобільних операторів РФ, і саме завдяки цьому їм вдається використовувати мережі зв’язку під час атак.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму дописі на сторінці в Telegram. За його даними, серед кількох російських операторів мобільного зв’язку саме "Теле2" (t2) активно використовується противником у війні проти України. Зокрема, в кожному ударному безпілотнику типу "Шахед" встановлюються SIM-карти цього оператора. Такі картки, як стверджується, замовляються спеціальними партіями та постачаються безпосередньо виробникам дронів.

В Україні роботу SIM-карт цього оператора в роумінгу для таких безпілотників заблоковано. Водночас, за інформацією Бескрестнова, поблизу державного кордону дрони можуть підключатися до мереж іноземних операторів. Йдеться про білоруські мережі, а також можливість використання роумінгу через операторів Польщі чи Румунії під час польотів уздовж кордонів із цими країнами.

"Я не виключаю ймовірності, що SIM-картки цього ж оператора використовуються для керування загадковими БПЛА, які з’являються в різних країнах Європи", — пише фахівець.

У зв’язку з цим радник міністра оборони наголосив на необхідності реакції з боку міжнародної спільноти. На його думку, оператори мобільного та фіксованого зв’язку в усьому світі повинні припинити співпрацю з компанією, яка, за його словами, використовується Росією у терористичних цілях.

"Мова йде про договори роумінгу та міжнародний інтерконект. "Теле2" має стати локальним внутрішнім російським оператором зв'язку",- поясни він.

У своїй публікації він додав, що вже обговорював це питання з уповноваженим президента України з питань санкційної політики Владиславом Власюком.

Нагадаємо, раніше Владислав Власюк повідомляв журналістам, що Росія й надалі широко застосовує західні електронні компоненти у виробництві ударних дронів типу "Шахед". При цьому час їхнього потрапляння до російського оборонно-промислового комплексу суттєво скоротився. Зокрема, комплектуючі, вироблені у США та інших країнах, можуть опинятися в російських безпілотниках уже через кілька місяців після виготовлення.

Крім того, Фокус писав, що за словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, російські війська використовують частину запущених "Шахедів" для скидання вибухових боєприпасів. Йдеться про можливість скидання до восьми мін, і розміщуються вони круглих контейнерах під крилами безпілотника.