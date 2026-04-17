Оснащают "Шахеды" SIM-картами для атак: "Флеш" раскрыл, какого оператора использует РФ

Российские ударные дроны типа "Шахед" оснащаются SIM-картами одного из мобильных операторов РФ, и именно благодаря этому им удается использовать сети связи во время атак.

Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в своей заметке на странице в Telegram. По его данным, среди нескольких российских операторов мобильной связи именно "Теле2" (t2) активно используется противником в войне против Украины. В частности, в каждом ударном беспилотнике типа "Шахед" устанавливаются SIM-карты этого оператора. Такие карточки, как утверждается, заказываются специальными партиями и поставляются непосредственно производителям дронов.

В Украине работа SIM-карт этого оператора в роуминге для таких беспилотников заблокирована. В то же время, по информации Бескрестнова, вблизи государственной границы дроны могут подключаться к сетям иностранных операторов. Речь идет о белорусских сетях, а также возможность использования роуминга через операторов Польши или Румынии во время полетов вдоль границ с этими странами.

"Я не исключаю вероятности, что SIM-карты этого же оператора используются для управления загадочными БПЛА, которые появляются в разных странах Европы", — пишет специалист.

В связи с этим советник министра обороны отметил необходимость реакции со стороны международного сообщества. По его мнению, операторы мобильной и фиксированной связи во всем мире должны прекратить сотрудничество с компанией, которая, по его словам, используется Россией в террористических целях.

"Речь идет о договорах роуминга и международном интерконнекте. "Теле2" должен стать локальным внутренним российским оператором связи",- пояснил он.

В своей публикации он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с уполномоченным президента Украины по вопросам санкционной политики Владиславом Власюком.

Напомним, ранее Владислав Власюк сообщал журналистам, что Россия продолжает широко применять западные электронные компоненты в производстве ударных дронов типа "Шахед". При этом время их попадания в российский оборонно-промышленный комплекс существенно сократилось. В частности, комплектующие, произведенные в США и других странах, могут оказываться в российских беспилотниках уже через несколько месяцев после изготовления.

Кроме того, Фокус писал, что по словам Сергея "Флеша" Бескрестнова, российские войска используют часть запущенных "Шахедов" для сброса взрывчатых боеприпасов. Речь идет о возможности сброса до восьми мин, и размещаются они в круглых контейнерах под крыльями беспилотника.