В российских БпЛА находят компоненты из США, изготовленные за несколько месяцев до атак, — Власюк

Россия продолжает активно использовать западные электронные компоненты в производстве ударных беспилотников типа "Шахед", причем время их попадания в российский оборонно-промышленный комплекс существенно сократилось. Украинская сторона фиксирует, что детали, изготовленные в США и других странах, могут оказываться в российских дронах уже через несколько месяцев после их производства.

Как рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии изданию "РБК-Украина", во время своего визита в Вашингтон и ряда встреч с американскими чиновниками он отдельно отмечал проблему чрезвычайно быстрого попадания иностранных компонентов в Россию.

По его словам, в беспилотниках "Шахед", которыми РФ атаковала Украину в конце марта 2026 года, были обнаружены американские комплектующие, изготовленные только в конце 2025 года.

"Это означает, что детали попадают на конвейер сборки всего через несколько месяцев после выхода с завода", — добавил он.

Відео дня

Также Власюк отметил, что при анализе сбитых российских беспилотников и в дальнейшем фиксируются как оригинальные электронные компоненты производства США, Китая, Японии и Германии, так и определенная доля подделок. В то же время, в подавляющем большинстве случаев речь идет именно о настоящей продукции ведущих мировых производителей, которая, несмотря на санкционные ограничения, оказывается в российских военных системах.

"Мы постоянно подчеркиваем: правительство США предоставляет этой проблеме приоритет, но ситуация остается серьезным вызовом для всей системы экспортного контроля", — отметил он.

Отдельно чиновник сообщил, что по результатам анализа дронов, сбитых в 2026 году, в них и в дальнейшем обнаруживают новые партии компонентов из США, Швейцарии и Японии. В то же время после усиления экспортного контроля со стороны нидерландской компании NXP ее микросхемы фактически исчезли из состава российских "Шахедов", что украинская сторона рассматривает как пример эффективности таких ограничительных мер.

Ранее Власюк уже рассказывал, что в США продолжается подготовительная работа к возможным судебным процессам против производителей электроники, чьи компоненты были обнаружены в оружии, применяемом Россией против Украины. Американские юристы собирают соответствующие материалы и ищут пострадавших для дальнейших исков. Он отметил, что этот процесс будет длительным, однако потенциально может завершиться значительными компенсационными решениями.

Отдельное внимание Власюк обратил и на изменение характера технологического взаимодействия между Россией и Ираном. Если раньше именно Иран поставлял "Шахеды" России, то сейчас фиксируются случаи, когда российские системы навигации и наведения обнаруживают в иранских ударных беспилотниках. По его словам, подобный обмен технологиями является типичным для государств, сотрудничающих в военной сфере, и фактически формирует взаимозависимость между такими режимами.

Также он отметил, что даже относительно небольшое количество ударных дронов способно создавать серьезные угрозы для работы крупных объектов критической инфраструктуры, в частности в энергетическом и газовом секторах. Отдельно чиновник призвал отдельные страны, в частности ОАЭ, усилить контроль за цепочками поставок, которые могут косвенно способствовать российскому оборонному производству.

Кроме того, в сбитых иранских беспилотниках, которые применялись во время атак на американские объекты на Ближнем Востоке, также фиксировали как американские, так и российские электронные компоненты.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказывал, что каждый день украинские производители изготавливают около 1,5 тыс. дронов-перехватчиков. И, в частности, своим оружием ВСУ осуществляют до 95% ударов по территории России.

