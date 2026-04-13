95% ударов по РФ — оружие собственного производства: сколько дронов производит Украина, — Сибига

Украина своим оружием осуществляет до 95% ударов в глубь России. Также украинское оружие уже показало свою эффективность на Ближнем Востоке.

Каждый день украинские производители изготавливают около 1,5 тыс. дронов-перехватчиков. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на во время открытия обновленной экспозиции оборонных решений по случаю Дня работника оборонно-промышленного комплекса Украины, пишет"Интерфакс-Украина".

"Сегодня нашим оружием мы покрываем ¾ потребностей нашей армии и именно нашим оружием мы осуществляем до 95% дальнобойных поражений противника. Только в прошлом году мы поставили на вооружение более 1300 образцов украинского оружия. Ежедневно наши производители изготавливают около полутора тысяч дронов-перехватчиков", — сказал он.

Также оборонные решения, которые создали в Украине, уже работают и доказали свою эффективность на Ближнем Востоке.

По его словам, после осмотра экспозиции будут подписаны соответствующие контракты между производителями.

Также советник президента Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин рассказал, что в рамках программы "Build in ukraine" начало работать первое совместное производство Украины и Германии.

"До конца этого года вся команда работает на тем, чтобы таких производств в Европе было минимум 10", — сказал Камышин.

Удар дронов по РФ

Украинские дроны, которые регулярно атакуют РФ, находят дыры в их системе ПВО и не позволяют Кремлю безумно богатеть от роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, пишут журналисты. По мнению, руководителя кафедры энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова, пять атак на Приморск и Усть-Лугу стоили Кремлю примерно в 970 миллионов долларов потерянной прибыли за неделю до 20 марта.

В ночь на 9 апреля беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. По меньшей мере 20 взрывов прогремело в районе города Крымск, где расположен военный аэродром россиян. Российские власти атаку на регион подтвердили, заявив о "падении" обломков в пригороде и на территории одного из предприятий.

Также в ночь на 8 апреля беспилотники атаковали нефтебазу в оккупированной Феодосии: в результате атаки вспыхнули два резервуара.