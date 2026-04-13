95% ударів по РФ — зброя власного виробництва: скільки дронів виробляє Україна, — Сибіга

Україна своєю зброєю здійснює до 95% ударів у глиб Росії. Також українська зброя вже показала свою ефективність на Близькому Сході.

Кожного дня українські виробники виготовляють близько 1,5 тис. дронів-перехоплювачів. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на під час відкриття оновленої експозиції оборонних рішень з нагоди Дня працівника оборонно-промислового комплексу України, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні нашою зброєю ми покриваємо ¾ потреб нашого війська та саме нашою зброєю ми здійснюємо до 95% далекобійних уражень противника. Лише минулого року ми поставили на озброєння більше, ніж 1300 зразків української зброї. Щоденно наші виробники виготовляють біля півтори тисячі дронів-перехоплювачів", — сказав він.

Відео дня

Також оборонні рішення, які створили в Україні, вже працюють та довели свою ефективність на Близькому Сході.

За його словами, після огляду експозиції будуть підписані відповідні контракти між виробниками.

Також радник президента Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишін розповів, що в рамках програми "Build in ukraine" почало працювати перше спільне виробництво України та Німеччини.

"До кінця цього року вся команда працює на тим, щоб таких виробництв у Європі було мінімум 10", – сказав Камишін.

Удар дронів по РФ

Українські дрони, які регулярно атакують РФ, знаходять діри у їх системі ППО і не дозволяють Кремлю шалено багатіти від зростання цін на нафту через війну на Близькому Сході, пишуть журналісти. На думку, керівника кафедри енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова, п'ять атак на Приморськ та Усть-Лугу вартували Кремлю приблизно в 970 мільйонів доларів втраченого прибутку за тиждень до 20 березня.

У ніч на 9 квітня безпілотники масовано атакували Краснодарський край Росії. Щонайменше 20 вибухів прогриміло у районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром росіян. Російська влада атаку на регіон підтвердила, заявивши про "падіння" уламків у передмісті та на території одного з підприємств.

Також у ніч на 8 квітня безпілотники атакували нафтобазу в окупованій Феодосії: внаслідок атаки спалахнули два резервуари.