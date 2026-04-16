У російських БпЛА знаходять компоненти зі США, виготовлені за кілька місяців до атак, — Власюк

Росія продовжує активно використовувати західні електронні компоненти у виробництві ударних безпілотників типу "Шахед", причому час їхнього потрапляння до російського оборонно-промислового комплексу суттєво скоротився. Українська сторона фіксує, що деталі, виготовлені у США та інших країнах, можуть опинятися в російських дронах уже через кілька місяців після їхнього виробництва.

Як розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі виданню "РБК-Україна", під час свого візиту до Вашингтона та низки зустрічей з американськими посадовцями він окремо наголошував на проблемі надзвичайно швидкого потрапляння іноземних компонентів до Росії.

За його словами, у безпілотниках "Шахед", якими РФ атакувала Україну наприкінці березня 2026 року, були виявлені американські комплектуючі, виготовлені лише наприкінці 2025 року.

"Це означає, що деталі потрапляють на конвеєр збірки всього через кілька місяців після виходу із заводу", — додав він.

Також Власюк зазначив, що під час аналізу збитих російських безпілотників і надалі фіксуються як оригінальні електронні компоненти виробництва США, Китаю, Японії та Німеччини, так і певна частка підробок. Водночас, у переважній більшості випадків ідеться саме про справжню продукцію провідних світових виробників, яка попри санкційні обмеження опиняється у російських військових системах.

"Ми постійно наголошуємо: уряд США надає цій проблемі пріоритет, але ситуація залишається серйозним викликом для всієї системи експортного контролю", — зауважив він.

Окремо посадовець повідомив, що за результатами аналізу дронів, збитих у 2026 році, у них і надалі виявляють нові партії компонентів зі США, Швейцарії та Японії. Водночас після посилення експортного контролю з боку нідерландської компанії NXP її мікросхеми фактично зникли зі складу російських "Шахедів", що українська сторона розглядає як приклад ефективності таких обмежувальних заходів.

Раніше Власюк вже розповідав, що у США триває підготовча робота до можливих судових процесів проти виробників електроніки, чиї компоненти були виявлені у зброї, що застосовується Росією проти України. Американські юристи збирають відповідні матеріали та шукають постраждалих для подальших позовів. Він зазначив, що цей процес буде тривалим, однак потенційно може завершитися значними компенсаційними рішеннями.

Окрему увагу Власюк звернув і на зміну характеру технологічної взаємодії між Росією та Іраном. Якщо раніше саме Іран постачав "Шахеди" Росії, то нині фіксуються випадки, коли російські системи навігації та наведення виявляють в іранських ударних безпілотниках. За його словами, подібний обмін технологіями є типовим для держав, які співпрацюють у військовій сфері, і фактично формує взаємозалежність між такими режимами.

Також він наголосив, що навіть відносно невелика кількість ударних дронів здатна створювати серйозні загрози для роботи великих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема в енергетичному та газовому секторах. Окремо посадовець закликав окремі країни, зокрема ОАЕ, посилити контроль за ланцюгами постачання, які можуть опосередковано сприяти російському оборонному виробництву.

Крім того, у збитих іранських безпілотниках, які застосовувалися під час атак на американські об’єкти на Близькому Сході, також фіксували як американські, так і російські електронні компоненти.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповідав, що уожного дня українські виробники виготовляють близько 1,5 тис. дронів-перехоплювачів. І, зокрема, своєю зброєю ЗСУ здійснюють до 95% ударів по території Росії.

