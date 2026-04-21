ВСУ ищут решение: Игнат объяснил, как россияне управляют "Шахедами" с территории РФ

Российские оккупанты 20 апреля атаковали Киев "Шахедами", которые управлялись в online-режиме. Один из таких дронов ударил по дому советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

При этом это не первый случай, когда российские оккупанты целенаправленно направляли дроны на какие-то цели в онлайн режиме. В частности, ранее россияне били по автомобилям или мобильным огневым дронам. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, атака на Бескрестнова — это очередное подтверждение, что враг атакует не только военные объекты, как заявляет военное руководство РФ, а целенаправленно бьет по жилым домам.

В то же время все еще больше ракет и дронов запускаются с заранее заданными координатами, скоростью и высотой полета, и впоследствии это изменить нельзя. Однако он предупредил, что ВС РФ совершенствуют свои возможности.

Россияне используют mesh-сеть — что это такое

Игнат пояснил, что для управления беспилотниками с территории России военные РФ используют mesh-сети. Речь идет о беспилотниках, которые взаимодействуют между собой и выступают ретрансляторами. Благодаря этому оператор БПЛА может менять курс дрона в реальном времени.

Благодаря этому ВС РФ могут атаковать даже движущиеся цели.

"Были уже неоднократные случаи, когда и "Шахед", и "Гербера" прямо целенаправленно в реальном режиме времени управляется оператором и направляется на автомобиль или мобильную огневую группу", — отметил он.

Еще один вызов, с которым сталкиваются украинские военные, — атаки по поездам, которые движутся.

В то же время украинские военные сейчас ищут решение, как противодействовать вражеским атакам. Для этого развивают системы радиоэлектронной борьбы, а также вводят другие инновационные решения.

Дронами управляют через мобильные сети

При этом Игнат пояснил, что еще один способ управления беспилотниками на расстоянии — использование мобильных сетей.

"Такие попытки были, конечно. Здесь надо смотреть глубже. Неоднократно Служба безопасности и мы, собственно, Воздушные силы предупреждали о том, что враг вербует людей для того, чтобы регистрировать "Старлинки". Это один из способов, да, зарегистрировать на украинского гражданина какие-то предприятия, тот самый "Старлинк", для того, чтобы Россия могла его использовать потом локацию", — пояснил Игнат.

При этом с помощью мобильных сетей россияне тоже могут управлять различными типами беспилотников. В частности, были обнаружены модемы с сим-картами.

Однако невозможно оценить, насколько эффективны такие решения россиян.

Игнат обратил внимание, что российские беспилотники могут существенно отличаться по внутреннему оснащению.

"Очень много залетает беспилотников, они разные, они вроде бы одинакового типа снаружи выглядят, а то, что внутри в нем есть, поэтому беспилотнику, если он уцелел, наши специалисты имеют возможность разобрать, посмотреть", — пояснил он.

Украинские военные в дальнейшем изучают беспилотники, чтобы понять, как лучше им противодействовать.

Атака на Флеша 20 апреля — что известно

Напомним, что Бескрестнов сам из больницы сообщил, что российские военные пытались убить его во время ночной атаки 20 апреля.

Позже он заявил, что есть подтверждение, что беспилотник, который попал в его дом, управлялся напрямую с территории России. По его словам, технология управления ударным БПЛА с территории РФ является очень распространенной. Около 20% "Шахедов" имеют онлайн-управление из России.

Перед этим "Флеш" объяснял, что российские ударные дроны типа "Шахед" оснащаются SIM-картами мобильного оператора "Теле2", которые поставляются производителям отдельными партиями. Благодаря этому вражеские беспилотники могут использовать сети связи во время атак. Вблизи границ Украины дроны могут подключаться к роумингу иностранных операторов, в частности из Беларуси, Польши и Румынии.

Ранее мы также информировали, что российские войска начали применять управляемые дроны типа "Гербера" для атак на украинские мобильные огневые группы. Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал видео, на котором зафиксирован момент приближения беспилотника к позиции военных. По его словам, даже небольшая боевая часть такого дрона представляет угрозу для личного состава.