"Шахед" имел онлайн-управление из России: "Флеш" заявил о целенаправленной атаке на него

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в ночь на 20 апреля попал под российскую атаку "Шахедами". Мужчина получил ранения, а его дом и автомобили фактически полностью уничтожены.

Сейчас он находится в больнице. По словам "Флеша", россияне нанесли удар по его дому целенаправленно. Об этом советник министра обороны Сергей Бескрестнов рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, он чувствует себя относительно хорошо. В то же время, советник министра отметил, что ему повезло, что он остался жив. Также сейчас уже были установлены обстоятельства российской атаки.

"Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеды". То есть это была такая специальная операция с целью, видимо, меня найти и ликвидировать. Два реактивных "Шахеды" были сбиты нашими ребятами-перехватчиками, но два "Шахеды" долетели до границ Киева", — отметил он.

При этом Бескрестнов отметил, что есть подтверждение, что беспилотник, который попал в его дом, управлялся напрямую с территории России. По его словам, впервые он видит случай, когда ВС РФ целенаправленно атакуют кого-то в Украине "Шахедом" и пытается ликвидировать.

Также советник министра обороны сообщил, что технология управления ударным БПЛА с территории РФ является очень распространенной. Около 20% "Шахедов" имеют онлайн-управление из России.

Он рассказал, что его дом и автомобили фактически полностью уничтожены в результате российской атаки.

Напомним, что Бескрестнов сам из больницы сообщил, что российские военные пытались убить его во время ночной атаки 20 апреля.

Перед этим "Флеш" объяснял, что российские ударные дроны типа "Шахед" оснащаются SIM-картами мобильного оператора "Теле2", которые поставляются производителям отдельными партиями. Благодаря этому вражеские беспилотники могут использовать сети связи во время атак. Вблизи границ Украины дроны могут подключаться к роумингу иностранных операторов, в частности из Беларуси, Польши и Румынии.

Ранее мы также информировали, что российские войска начали применять управляемые дроны типа "Гербера" для атак на украинские мобильные огневые группы. Сергей "Флеш" Бескрестнов обнародовал видео, на котором зафиксирован момент приближения беспилотника к позиции военных. По его словам, даже небольшая боевая часть такого дрона представляет угрозу для личного состава.