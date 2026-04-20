"Шахед" мав онлайн-керування з Росії: "Флеш" заявив про цілеспрямовану атаку на нього

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у ніч на 20 квітня потрапив під російську атаку "Шахедами". Чоловік дістав поранення, а його будинок та автомобілі фактично повністю знищені.

Наразі він перебуває в лікарні. За словами "Флеша", росіяни завдали удару по його будинку цілеспрямовано. Про це радник міністра оборони Сергій Бескрестнов розповів в етері телемарафону.

За його словами, він почуває себе відносно добре. Водночас, радник міністра наголосив, що йому пощастило, що він залишився живим. Також наразі вже були встановлені обставини російської атаки.

"Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди". Тобто це була така спеціальна операція з метою, мабуть, мене знайти та ліквідувати. Два реактивні "Шахеди" були збиті нашими хлопцями-перехоплювачами, але два "Шахеди" долетіли до меж Києва", — зазначив він.

При цьому Бескрестнов наголосив, що є підтвердження, що безпілотник, який влучив у його будинок, керувався напряму з території Росії. За його словами, вперше він бачить випадок, коли ЗС РФ цілеспрямовано атакують когось в Україні "Шахедом" та намагається ліквідувати.

Також радник міністра оборони повідомив, що технологія управління ударним БПЛА з території РФ є дуже поширеною. Близько 20% "Шахедів" мають онлайн-керування з Росії.

Він розповів, що його будинок та автомобілі фактично повністю знищені внаслідок російської атаки.

Перед цим "Флеш" пояснював, що російські ударні дрони типу "Шахед" оснащуються SIM-картами мобільного оператора "Теле2", які постачаються виробникам окремими партіями. Завдяки цьому ворожі безпілотники можуть використовувати мережі зв’язку під час атак. Поблизу кордонів України дрони можуть підключатися до роумінгу іноземних операторів, зокрема з Білорусі, Польщі та Румунії.

Раніше ми також інформували, що російські війська почали застосовувати керовані дрони типу "Гербера" для атак на українські мобільні вогневі групи. Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент наближення безпілотника до позиції військових. За його словами, навіть невелика бойова частина такого дрона становить загрозу для особового складу.