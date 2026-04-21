ЗСУ шукають рішення: Ігнат пояснив, як росіяни керують "Шахедами" з території РФ

Російські окупанти 20 квітня атакували Київ "Шахедами", які керувалися в online-режимі. Один з таких дронів ударив по будинку радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

При цьому це не перший випадок, коли російські окупанти цілеспрямовано скеровували дрони на якісь цілі в онлайн режимі. Зокрема, раніше росіяни били по автомобілях або мобільних вогневих дронах. Про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

За його словами, атака на Бескрестнова — це чергове підтвердження, що ворог атакує не тільки військові об'єкти, як заявляє військове керівництво РФ, а цілеспрямовано б'є по житлових будинках.

Водночас усе ще більше ракет та дронів запускаються із заздалегідь заданими координатами, швидкістю та висотою польоту, і згодом це змінити не можна. Однак він попередив, що ЗС РФ вдосконалюють свої можливості.

Росіяни використовують mesh-мережу — що це таке

Ігнат пояснив, що для управління безпілотниками з території Росії військові РФ використовують mesh-мережі. Йдеться про безпілотники, які взаємодіють між собою і виступають ретрансляторами. Завдяки цьому оператор БПЛА може змінювати курс дрона в реальному часі.

Завдяки цьому ЗС РФ можуть атакувати навіть рухомі цілі.

"Були вже неодноразові випадки, коли і "Шахед", і "Гербера" прямо цілеспрямовано в реальному режимі часу керується оператором і направляється на автомобіль чи мобільну вогневу групу", — зазначив він.

Ще один виклик, з яким зіштовхуються українські військові, — атаки по потягах, які рухаються.

Водночас українські військові наразі шукають рішення, як протидіяти ворожим атакам. Для цього розвивають системи радіоелектронної боротьби, а також запроваджують інші інноваційні рішення.

Дронами керують через мобільні мережі

При цьому Ігнат пояснив, що ще один спосіб управління безпілотниками на відстані — використання мобільних мереж.

"Такі спроби були, звісно. Тут треба дивитися глибше. Неодноразово Служба безпеки і ми, власне, Повітряні сили попереджали про те, що ворог вербує людей для того, щоб реєструвати "Старлінки". Це один зі способів, так, зареєструвати на українського громадянина якісь підприємства, той самий "Старлінк", для того, щоб Росія могла його використати потім локацію", — пояснив Ігнат.

При цьому за допомогою мобільних мереж росіяни теж можуть керувати різними типами безпілотників. Зокрема, були виявлені модеми з сім-картами.

Однак неможливо оцінити, наскільки ефективні є такі рішення росіян.

Ігнат звернув увагу, що російські безпілотники можуть суттєво відрізнятися за внутрішнім оснащенням.

"Дуже багато залітає безпілотників, вони є різні, вони начебто однакового типу ззовні виглядають, а те, що всередині в ньому є, тому безпілотнику, якщо він вцілів, наші фахівці мають можливість розібрати, подивитися", — пояснив він.

Українські військові надалі вивчають безпілотники, аби зрозуміти, як краще їм протидіяти.

Атака на Флеша 20 квітня — що відомо

Нагадаємо, що Бескрестнов сам з лікарні повідомив, що російські військові намагалися вбити його під час нічної атаки 20 квітня.

Пізніше він заявив, що є підтвердження, що безпілотник, який влучив у його будинок, керувався напряму з території Росії. За його словами, технологія управління ударним БПЛА з території РФ є дуже поширеною. Близько 20% "Шахедів" мають онлайн-керування з Росії.

Перед цим "Флеш" пояснював, що російські ударні дрони типу "Шахед" оснащуються SIM-картами мобільного оператора "Теле2", які постачаються виробникам окремими партіями. Завдяки цьому ворожі безпілотники можуть використовувати мережі зв’язку під час атак. Поблизу кордонів України дрони можуть підключатися до роумінгу іноземних операторів, зокрема з Білорусі, Польщі та Румунії.

Раніше ми також інформували, що російські війська почали застосовувати керовані дрони типу "Гербера" для атак на українські мобільні вогневі групи. Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив відео, на якому зафіксовано момент наближення безпілотника до позиції військових. За його словами, навіть невелика бойова частина такого дрона становить загрозу для особового складу.