"В одну мить я залишився без усього": Сергій "Флеш" показав будинок, зруйнований російськими дронами

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом "Флеш", пережив замах та показав наслідки атаки на свій будинок.

"Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей", — написав Сергій "Флеш", який нині перебуває у лікарні.

Він показав, що лишилось від його будинку: лише стіни. Також згоріла машина. Та зазначив, що росіяни направили в його оселю не один реактивний дрон, як він повідомляв раніше, а кілька.

"Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг", — написав "Флеш".

Сергій Бескрестнов повідомив, що довго лікуватиметься, адже "лежить у гіпсі": "Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу", — зазначив він.

Нагадаємо, Сергій Бескрестнов — військовий експерт із напрямків радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РЕР). Цього року приєднався до Міноборони, обійнявши посаду радника міністра Михайла Федорова. З перших днів повномасштабного вторгнення Бескрестнов долучився до захисту Київщини. У співпраці з 3-м полком ССО та 136-м батальйоном ТрО організовував надійну мережу військового зв'язку на півночі регіону.

Згодом начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти 20 квітня атакували Київ "Шахедами", які керувалися в online-режимі. Один з таких дронів ударив по будинку радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.