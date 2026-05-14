РФ копіює модель українських СБС і готує 168 тисяч операторів дронів, — Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" заявив, що Росія нарощує кількість операторів дронів та фактично копіює українську модель. За його словами, російська армія централізовано масштабує виробництво безпілотників.

У розмові з журналістами "Української правди" Роберт "Мадяр" Бровді розповів, як безпілотники змінили характер війни та чому Росія активно переймає український досвід застосування дронів. За словами командувача Сил безпілотних систем, станом на 1 квітня чисельність особового складу російської армії, який виконував безпілотні завдання, становила 100 тисяч осіб.

Уже на 1 травня, за його словами, росіяни офіційно декларували 114 тисяч військових у цьому напрямку. "Мадяр" зазначив, що на початку 2025 року у Росії було близько 86 тисяч таких фахівців. Таким чином, лише за чотири місяці кількість операторів та персоналу безпілотного напрямку зросла приблизно на 28 тисяч людей.

"До кінця року вони планують наростити безпілотну компоненту до чисельності 168 тисяч одиниць особового складу. В рожевих окулярах характеру річного плану ми взагалі ставимо відмітку 200 тисяч. Але з тим темпом, з котрим вони зараз рухаються, я смію вважати, що вони тої відмітки 168 тисяч досягнуть", — зазначив "Мадяр".

Також "Мадяр" заявив, що росіяни фактично копіюють українську модель Сил безпілотних систем. За його словами, власні напрацювання РФ має лише в окремих напрямах, а в більшості випадків намагається повторити або адаптувати вже готові українські рішення. Він розповів, що Росія зараз формує власне угруповання Сил безпілотних систем, до якого мають увійти більшість безпілотних підрозділів ворожої армії.

"Чи можна ними керувати дистанційно централізовано? Ні. Але піднявши рівень командування по тим угрупованням до рівня заступника начальника Генерального штабу ворожої армії, вони спилять з російського бюджету мільйони карбованців чи рублів, з котрих частину вкрадуть, а частину направлять на централізоване виробництво засобів. І насиченість засобів на смузі збільшиться", — наголосив "Мадяр".

Як приклад централізованого підходу РФ "Мадяр" навів дрон "Молнія". За його словами, російська влада втрутилася у процес ціноутворення. Підприємству виписали великий штраф за завищення цін для армії, а згодом зафіксували ціну продажу "Молнії" на рівні 1,5 тисячі доларів. Одночасно бойову частину дрона збільшили до 10 кілограмів та сформували державне замовлення на 1,1 мільйона одиниць.

а словами Бровді, наслідки цього вже помітні на фронті. Він заявив, що середньостатистична українська бригада на своїй ділянці може за день фіксувати до 60 дронів "Молнія". Командувач наголосив, що через масовість таких дешевих безпілотників перехопити всі цілі вже практично неможливо. Саме це, за його словами, і є прикладом централізованого забезпечення російських підрозділів засобами ураження.

"Другий приклад — "Шахеди". У них є по 300–400 штук на щодобове використання. Ми ж це уже на собі випробовуємо дуже тривалий період часу. А це і визначає їх виробничу потужність, спроможність логістики і спроможність застосування при наявності всіх необхідних компонентів, включаючи вибухівку", — вказав "Мадяр".

Третім прикладом Бровді назвав мобільні системи радіоелектронної боротьби. Він розповів, що під час штурмів російська піхота використовує не великі стаціонарні системи, а компактні переносні РЕБ-комплекси. За його словами, окупанти можуть розкладати до десяти таких засобів на позиціях і рухатися під їхнім захистом, формуючи своєрідний «купол», через який типовим FPV-дронам складно прорватися до піхоти.

"Мадяр" наголосив, що виробництво такої кількості систем неможливо організувати на рівні "гаражного кооперативу". На його думку, йдеться про масштабне державне замовлення та поточне серійне виробництво, яким Росія буквально насичує фронт.

