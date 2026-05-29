"Поняття не маю, про що йдеться" Путін вперше відреагував на атаку дрона по Румунії

Російський президент Володимир Путін під час брифінгу у Казахстані заявив, що був не в курсі ситуації з дроном у Румунії. Пізніше він визнав, що йому про це доповіли, але він не знає, що то був за дрон.

За його словами, ніхто не може сказати про походження безпілотника поки не буде проведено відповідних експертиз. Його слова цитує агенство ТАСС.

Путін про вибух дрона РФ в Румунії

Очільник Кремля відреагував на заяви ЄС та заявив, що нібито не відомо, що це за дрон. Крім того, він поскаржився, що РФ нібито завжди звинувачують у дронових атаках в ЄС.

"Пані фон дер Ляйєн не була ж у Румунії. Вона ж не досліджувала останки цього дрону. Ніхто не може сказати, якого походження той чи інший літальний апарат доти, доки не проведена експертиза цього літального апарату. Адже ми знаємо, що і до Фінляндії залітали українські дрони, і в Польщу, і кудись у країни Прибалтики залітали українські дрони. Перша реакція була така сама, як зараз у Румунії. "Караул, росіяни йдуть, росіяни б'ють". Згодом через короткий час з'ясовувалося, що нічого спільного з російськими літальними апаратами це не має", — заявив Путін.

Крім того, Путін пообіцяв провести розслідування після того, як РФ передадуть відповідні дані про дрон.

"Якщо Росії передадуть об'єктивні дані щодо падіння безпілотника в Румунії, Росія проведе об'єктивне розслідування", — сказав він.

Атака дрона по житловому будинку у Румунії — що відомо

29 травня, вночі, у румунському місті Галац неподалік кордону з Україною безпілотник упав на житловий будинок, після чого на 10-му поверсі сталася пожежа та пролунав вибух. За попередніми даними, дрон міг бути російським, унаслідок інциденту постраждали двоє людей — медики діагностували у потерпілих панічні атаки.

Згодом у Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що безпілотник, який упав на багатоповерхівку в Галаці, був російським та залетів у повітряний простір країни під час атаки РФ на Україну. Для реагування на загрозу румунські військові підняли у небо два винищувачі F-16 та вертоліт IAR 330 SOCAT.

Але румунські військові пояснили, що винищувачі НАТО не встигли збити російський дрон "Герань-2" через надто короткий час реагування та складність ідентифікації цілі.

Після цього у Румунії закриють консульство РФ у Констанці через удар дрона. Натомість в РФ пригрозили заходами у відповідь заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.