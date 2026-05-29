Румунія видворяє генконсула РФ: у Кремлі пригрозили заходами у відповідь

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а саме консульство закриють.

Таке рішення влада країни ухвалила після того, як російський безпілотник врізався в багатоповерховий житловий будинок у Галаці, внаслідок чого у квартирі на 10-му поверсі будівлі стався вибух і пожежа, повідомляє Digi24.

"Учора ввечері стався серйозний інцидент, унаслідок якого постраждали двоє громадян Румунії, і вся відповідальність за цей інцидент лежить на Росії, країні, яка понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв'язку з цією ситуацією генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон ґрата, а генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито", — заявив Нікушор Дан на пресконференції за підсумками засідання Верховної ради з національної оборони.

Він також розкритикував тих політиків і лідерів громадської думки, хто намагається виправдати Росію в цьому інциденті.

"У нас був російський безпілотник "Герань-2", який залишав Росію. Ми знаємо траєкторію, ми знаємо, де він пролетів через Україну, ми знаємо, де він увійшов до Румунії, у складі рою з 43 російських безпілотників, з яких тільки один досяг румунської території", — підкреслив Дан.

Глава держави додав, що Румунія не буде сидіти склавши руки.

"У рамках програми SAFE у нас є важливий компонент, призначений для протиповітряної оборони в разі подібних подій. Контракти підписуються цими днями, і поставка очікується через рік-два", — запевнив він.

Буквально вчора Міністерство національної оборони Румунії підписало новий контракт на поставку дронів, призначених для виконання завдань спостереження і розвідки в рамках програми ЄС SAFE. Глава відомства Раду Міруце написав у соцмережі, що вартість контракту становить 30,7 млн євро і охоплює постачання 34 розвідувальних безпілотників Vector і 15 мультикоптерів Scorpion від німецької Quantum-Systems.

Реакція Москви

У Кремлі вже відреагували на дії румунської влади.

"Заходи Росії на оголошення Румунією генконсула РФ persona non grata і закриттям генконсульства в Констанці не змусять на себе чекати", — заявила прессекретарка Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова в коментарі ТАСС.

Вона також зазначила, що "галас навколо безпілотника в Румунії потрібен західникам для того, щоб відвести увагу від убивства Зеленським дітей у Старобільську".

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв традиційно вибухнув потоком лайки на адресу Євросоюзу, порадивши лідерам ЄС "завалити хлібало".

Спікер кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що той у курсі інциденту з БпЛА, а прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав у Х, що те, що трапилося в Румунії, — знак того, що Брюсселю настав час домовлятися з Москвою.

Нагадаємо, в ніч на 29 травня в румунському місті Галац недалеко від кордону з Україною безпілотник упав на житловий будинок.

Румунські військові пояснили, що винищувачі НАТО не встигли збити російський дрон "Герань-2" через надто короткий час реагування і складність ідентифікації цілі.