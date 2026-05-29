Румыния выдворяет генконсула РФ: в Кремле пригрозили ответными мерами

Президент Румынии Никушор Дан объявил, что генеральный консул России в Констанце будет объявлен персоной нон грата, а само консульство закроют.

Такое решение власти страны приняли после того, как российский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Галаце, в результате чего в квартире на 10-м этаже здания произошел взрыв и пожар, сообщает Digi24.

"Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали два гражданина Румынии, и вся ответственность за этот инцидент лежит на России, стране, которая более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины. В связи с этой ситуацией генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата, а генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто", — заявил Никушор Дан на пресс-конференции по итогам заседания Верховного совета по национальной обороне.

Он также раскритиковал тех политиков и лидеров общественного мнения, кто пытается оправдать Россию в этом инциденте.

"У нас был российский беспилотник "Герань-2", покидавший Россию. Мы знаем траекторию, мы знаем, где он пролетел через Украину, мы знаем, где он вошел в Румынию, в составе роя из 43 российских беспилотников, из которых только один достиг румынской территории", — подчеркнул Дан.

Глава государства добавил, что Румыния не будет сидеть сложа руки.

"В рамках программы SAFE у нас есть важный компонент, предназначенный для противовоздушной обороны в случае подобных событий. Контракты подписываются в эти дни, и поставка ожидается через год-два", — заверил он.

Буквально вчера Министерство национальной обороны Румынии подписало новый контракт на поставку дронов, предназначенных для выполнения задач наблюдения и разведки в рамках программы ЕС SAFE. Глава ведомства Раду Мируце написал в соцсети, что стоимость контракта составляет 30,7 млн евро и включает поставку 34 разведывательных беспилотников Vector и 15 мультикоптеров Scorpion от немецкой Quantum-Systems.

Реакция Москвы

В Кремле уже отреагировали на действия румынских властей.

"Меры России на объявление Румынией генконсула РФ persona non grata и закрытием генконсульства в Констанце не заставят себя ждать", — заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в комментарии ТАСС.

Она также отметила, что "шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей в Старобельске".

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев традиционно разразился потоком брани в адрес Евросоюза, посоветовав лидерам ЕС "завалить хлебало".

Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что тот в курсе инцидента с БпЛА, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал в Х, что случившееся в Румынии — знак того, что Брюсселю пришло время договариваться с Москвой.

Напомним, в ночь на 29 мая в румынском городе Галац недалеко от границы с Украиной беспилотник упал на жилой дом.

Румынские военные объяснили, что истребители НАТО не успели сбить российский дрон "Герань-2" из-за слишком короткого времени реагирования и сложности идентификации цели.