"За это ответственна Россия": в Румынии закроют консульство РФ в Констанце из-за удара дрона

В Румынии решили закрыть генеральное консульство России в Констанце после инцидента с российским дроном, который упал на жилой дом в городе Галац. Кроме того, российского генконсула объявят "персоной нон грата".

Как сообщает румынский новостной портал Digi24, о решении объявил президент Румынии Никушор Дан после срочного заседания Высшего совета национальной обороны (CSAT), созванного из-за падения российского беспилотника на многоэтажку.

По словам президента, вечером 28 мая российский дрон упал на жилой дом в Галаце. После удара на 10-м этаже произошел пожар, и в результате инцидента пострадали два человека.

Никушор Дан заявил, что ответственность за произошедшее полностью возлагается на Россию. В связи с этим румынские власти приняли решение выслать генерального консула РФ в Констанце и закрыть дипломатическое учреждение.

"Прошлой ночью произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали двое граждан. Ответственность за это несет Россия. Генеральный консул России в Констанце будет объявлен "персоной нон грата", а консульство — закрыто", — заявил глава государства.

Также во время заседания CSAT обсуждали вопросы гражданской защиты и реагирования на возможные новые угрозы. По словам Никушора Дана, румынские службы сработали оперативно, а Министерство внутренних дел уже усилило меры безопасности в потенциально опасных районах.

Президент добавил, что власти увеличили количество сил и ресурсов для реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы страна была готова к возможным подобным инцидентам в приграничных регионах.

Дрон РФ ударил по жилому дому в Румынии — что об этом известно

Напомним, что в ночь на 29 мая в румынском городе Галац недалеко от границы с Украиной беспилотник упал на жилой дом, после чего на 10-м этаже произошел пожар и прогремел взрыв. По предварительным данным, дрон мог быть российским, в результате инцидента пострадали два человека, однако серьезных травм они не получили — медики диагностировали у пострадавших панические атаки.

Впоследствии в Министерстве обороны Румынии подтвердили, что беспилотник, который упал на многоэтажку в Галаце, был российским и залетел в воздушное пространство страны во время атаки РФ на Украину. Для реагирования на угрозу румынские военные подняли в небо два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT.

Кроме того, румынские военные объяснили, что истребители НАТО не успели сбить российский дрон "Герань-2" из-за слишком короткого времени реагирования и сложности идентификации цели.