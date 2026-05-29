"За це відповідальна Росія": у Румунії закриють консульство РФ у Констанці через удар дрона

У Румунії вирішили закрити генеральне консульство Росії в Констанці після інциденту з російським дроном, який упав на житловий будинок у місті Галац. Крім того, російського генконсула оголосять "персоною нон грата".

Як повідомляє румунський новинний портал Digi24, про рішення оголосив президент Румунії Нікушор Дан після термінового засідання Вищої ради національної оборони (CSAT), скликаного через падіння російського безпілотника на багатоповерхівку.

За словами президента, ввечері 28 травня російський дрон впав на житловий будинок у Галаці. Після удару на 10-му поверсі сталася пожежа, і внаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Нікушор Дан заявив, що відповідальність за подію повністю покладається на Росію. У зв’язку з цим румунська влада ухвалила рішення вислати генерального консула РФ у Констанці та закрити дипломатичну установу.

"Минулої ночі стався серйозний інцидент, унаслідок якого постраждали двоє громадян. Відповідальність за це несе Росія. Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено "персоною нон грата", а консульство — закрито", — заявив глава держави.

Також під час засідання CSAT обговорювали питання цивільного захисту та реагування на можливі нові загрози. За словами Нікушора Дана, румунські служби спрацювали оперативно, а Міністерство внутрішніх справ уже посилило заходи безпеки у потенційно небезпечних районах.

Президент додав, що влада збільшила кількість сил і ресурсів для реагування на надзвичайні ситуації, аби країна була готовою до можливих подібних інцидентів у прикордонних регіонах.

Дрон РФ вдарив по житловому будинку у Румунії — що про це відомо

Нагадаємо, що в ніч на 29 травня у румунському місті Галац неподалік кордону з Україною безпілотник упав на житловий будинок, після чого на 10-му поверсі сталася пожежа та пролунав вибух. За попередніми даними, дрон міг бути російським, унаслідок інциденту постраждали двоє людей, однак серйозних травм вони не зазнали — медики діагностували у потерпілих панічні атаки.

Згодом у Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що безпілотник, який упав на багатоповерхівку в Галаці, був російським та залетів у повітряний простір країни під час атаки РФ на Україну. Для реагування на загрозу румунські військові підняли у небо два винищувачі F-16 та вертоліт IAR 330 SOCAT.

Крім того, румунські військові пояснили, що винищувачі НАТО не встигли збити російський дрон "Герань-2" через надто короткий час реагування та складність ідентифікації цілі.