"Понятия не имею, о чем идет речь" Путин впервые отреагировал на атаку дрона по Румынии

Российский президент Владимир Путин во время брифинга в Казахстане заявил, что был не в курсе ситуации с дроном в Румынии. Позже он признал, что ему об этом доложили, но он не знает, что это был за дрон.

По его словам, никто не может сказать о происхождении беспилотника пока не будет проведено соответствующих экспертиз. Его слова цитирует агенство ТАСС.

Путин о взрыве дрона РФ в Румынии

Глава Кремля отреагировал на заявления ЕС и заявил, что якобы не известно, что это за дрон. Кроме того, он пожаловался, что РФ якобы всегда обвиняют в дроновых атаках в ЕС.

"Госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была такая же, как сейчас в Румынии: "Караул, русские идут, русские бьют". Впоследствии через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет", — заявил Путин.

Кроме того, Путин пообещал провести расследование после того, как РФ передадут соответствующие данные о дроне.

"Если России передадут объективные данные по падению беспилотника в Румынии, Россия проведет объективное расследование", — сказал он.

Атака дрона по жилому дому в Румынии — что известно

29 мая, ночью, в румынском городе Галац недалеко от границы с Украиной беспилотник упал на жилой дом, после чего на 10-м этаже произошел пожар и прогремел взрыв. По предварительным данным, дрон мог быть российским, в результате инцидента пострадали два человека — медики диагностировали у пострадавших панические атаки.

Впоследствии в Министерстве обороны Румынии подтвердили, что беспилотник, который упал на многоэтажку в Галаце, был российским и залетел в воздушное пространство страны во время атаки РФ на Украину. Для реагирования на угрозу румынские военные подняли в небо два истребителя F-16 и вертолет IAR 330 SOCAT.

Но румынские военные объяснили, что истребители НАТО не успели сбить российский дрон "Герань-2" из-за слишком короткого времени реагирования и сложности идентификации цели.

После этого в Румынии закроют консульство РФ в Констанце из-за удара дрона. Зато в РФ пригрозили ответными мерами заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.