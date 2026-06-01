"Быть уверенными": президент Румынии посоветовал РФ бить по украинским городам без ущерба для румын

России нужно изменить тактику обстрелов украинских городов, чтобы граждане Румынии не страдали от этого.

Российские удары по Украине не должны затрагивать румынские территории, заявил в эфире BBC президент Румынии Никушор Дан.

"У нас за последние 2 года было, наверное, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", — сказал Дан.

Он также подчеркнул, что это становится угрозой для румынских граждан, а потому Россия должна изменить атаки и продолжить удары по Украине, но так, чтобы не затрагивать его страну.

"Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут вреда румынским гражданам", — подчеркнул Дан.

Кроме того, президент Румынии заявил, что не исключает возможности высылки российского посла в случае новых инцидентов с дронами.

Напомним, 31 мая президент Румынии показал обломки "Шахеда" после удара по дому в Галаце.

Фокус также писал о том, что в Министерстве обороны Румынии подтвердили, что беспилотник, который упал на многоэтажку, был российским и во время атаки на Украину зашел в воздушное пространство страны.