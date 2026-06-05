Удар по Таганрогу: що сталось з кораблями Natra й Circon під час атаки БпЛА (відео)

5 червня у порту Таганрога під час атаки дронів постраждало два кораблі, Natra й Circon, які возили вантажі з Російської Федерації у турецькі порти, встановили у мережі. У Азербайджані заявили, що на борту були їхні громадяни, — є п'ятеро загиблих. Цього ж дня з'явився звіт командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, який повідомив про наліт безпілотників по кораблях в Азовському морі, але цілі були не у Таганрозі.

Перші повідомлення про ураження кораблів з'явились у росЗМІ, які не вказали назв, зауважили у Telegram-каналі розслідувачів The Insider. Тим часом МЗС Азербайджану повідомило про постраждалих моряків, і тоді стало відомо, що ідеться про суховантажі Natra й Circon. На відео, яке опублікував Роберт Бровді, фігурують п'ять суден: назви не відомі. Камери дронів СБС за мить до влучань зафіксували два судна впритул біля пірсів, три — на відкритій воді. Вказано місце подій — Бердянськ, Маріуполь, Ялта, та засіб ураження — дрон Fire Point.

Командувач СБС пояснив, що ці судна "вештались" в окупованих росіянами українських портах Бердянська та Маріуполя, вимикали трекери, "тихо крали" українське зерно, возили військові вантажі та пальне. Тим часом на The Insider звернули увагу на заяву Мадяра, хоч інцидент з азербайджанськими моряками відбувся у Таганрозі у РФ, а не у морі біля ТОТ Донецької області. Натомість розслідувачі вивчили дані про переміщення Natra й Circon (в Азербайджані вказали ZIRCON, але судно з цією назвою належить США). Обидва кораблі, як показали трекери, часто навідувались у російські та турецькі порти.

Відео дня

Natra — суховантаж з номером IMO 8729975 ходить під прапором Белізу і 4 червня вийшов з порту Кавказ у напрямку Ростова. Попередні рейси корабля пролягали у Чорному та Азовському морях: був у російських портах Кавказ, Азов, Аксай, Ростов, Тузла, і також у турецьких портах Стамбулу та Самсун.

Вибухи у РФ — суховантаж Natra, по якому влучили у Таганрозі 5 червня Фото: marine traffic

Circon — суховантаж з IMO 8887519 під прапором Палау, який 3 червня також був у порту Кавказ, а потім рушив до Ростова, встановили розслідувачі. Також зауважується, що це відповідає інформації Азербайджану про корабель з постраждалими моряками, які прямували у Ростов-на-Дону. Зауважмо, що дані моніторингового сервісу Marine Trafic показують, що у травні судно перебувало біля берегів Туреччини.

Вибухи у РФ — маршрут суховантажа Circon, по якому влучили у Таганрозі 5 червня Фото: marine traffic

Вибухи у РФ — що сталось в Таганрогу

У повідомленні МЗС Азербайджану підтверджують, що в ніч на 5 червня справді сталась атака на два кораблі під іноземними прапорами, на яких перебувало 25 моряків-громадян країни. Постраждали восьмеро азербайджанців: п'ятеро загинули, а трьох відправили у лікарню Єйська. Речник МЗС не назвав ці кораблі, але медіа Minval уточнило, що ідеться саме про Natra та Circon. Журналісти також встановили, що на судні з прапором Палау загинуло двоє моряків — Гісмет Алієв (механік) та Фуад Оруджов (капітан). У соцмережах опублікували фото Circon чи Natra: вказано, що після удару дронів почалась пожежа й екіпаж Circon покинув судно.

Вибухи у РФ — наслідки влучання дронів по Circon чи Natra у Таганрозі 5 червня Фото: Скриншот

Фокус писав про вибухи у РФ та про можливе влучання по кораблях у Таганрозі. Першими про це написали росЗМІ, які говорили про удар по нафтовому танкеру та двох суховантажах. При цьому оперштаб регіону промовчав про інцидент, а Міноборони РФ повідомило про атаку сотні дронів, у тому числі — в Азовському морі.

Нагадуємо, зранку 5 червня стало відомо про інцидент з ударним морським дроном у румунському порту Констанца: пристрій пришвартували біля пірса і він самознищився.