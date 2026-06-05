Могли вдарити БПЛА: в Таганрозі загорілися нафтовий танкер і суховантажі, є постраждалі, — росЗМІ

У порту Таганрога в Краснодарському краї Російської Федерації загорілись три кораблі, заявили у мережі. Місцева влада промовчала про інцидент, але натомість звітували про атаку дронів на Сочі та Туапсе, яка сталась через кілька годин. Чи справді безпілотники моли дістатись до цілей на березі Азовського моря і який шлях їм довелося здолати?

Інформація про удар по кораблях у Таганрозі з'явилась у Telegram-каналі росЗМІ "Известия". Російське медіа з посиланням на невказані джерела заявило, що начебто відбулась атака дронів, і через неї постраждало три об'єкти — нафтовий танкер та два суховантажі. Також вказано, що могли постраждати 11 осіб, з них п'ятеро — загиблих, решта — отримали поранення.

РосЗМІ написало про можливий удар дронів по порту Таганрога о 10:35, а сам наліт стався о 5 годині. Окрім факту влучання та кількості постраждалих інших деталей немає: не ясно, як називаються кораблі та наскільки серйозно вони пошкоджені, які дрони атакували тощо.

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Удари по танкерах РФ — росЗМІ про атаку на Таганрог, 5 червня Фото: Скриншот

Оперативний штаб Краснодарського краю на момент публікації новини не писав про атаку на порт Таганрога. Остання інформація з'явилась з 9 по 11 год: попереджали про наліт дронів на Сочі та Туапсе.

Українське командування (командувач СБС Роберт Бровді чи Генштаб ЗСУ) не інформували про наліт дронів та про уражені цілі.

Міноборони РФ зранку написало, що в ніч на 5 червня сталась атака 123 безпілотників: про Таганрог не повідомляли, але є дані про появу БпЛА в акваторії Азовського моря. На карті проєкту DeepState бачимо, що для того, щоб дістатись до азовського порту РФ, дронам довелось пролетіти 200 км над ТОТ Донецької області і їм при цьому не мали б завадити російські засоби ППО.

Удари по танкерах РФ — яку відстань пролетіли дрони до Таганрога, 5 червня Фото: DeepState

Удари по танкерах РФ — деталі

У Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" близько 11 год 5 червня підтвердили неофіційну інформацію про удар дронів по Таганрогу та про можливе пошкодження танкера та суховантажів. Також уточнюється, що кількість влучань може бути більша: деталей немає.

Удари по танкерах РФ — деталі атаки на Таганрог, 5 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше медіа повідомляли про інші ураження кораблів, які попри санкції заходять у порти РФ на Чорному морі та вивозять російську нафту, газ чи вирощену на ТОТ сільськогосподарську продукцію, або по Чорноморському флоту. Один з таких ударів відбувся 2 березня: після атаки на порт Новоросійська отримав пошкодження нафтовий термінал Шесхаріс та три військові кораблі. 2 травня, як заявив президент Володимир Зеленський, відбулась атака на два нафтові танкери.

Тим часом на 28 травня Фокус писав про відразу три удари по танкерах тіньового флоту РФ. Як заявили турецькі медіа, отримали пошкодження три підсанкційні нафтові танкери Velora, Altura, JAMES II.

Крім того, під час атаки на військові та стратегічні цілі у Санкт-Петербурзі 2 червня під удар потрапив корвет "Бойкий", який стояв у сухому доці у Кронштадті. На супутникових фото та на кадрах з місця подій показали палаючу палубу та росіян, які намагались впоратись з вогнем.

Нагадуємо, 1 червня медіа The Financial Times написало, що російські нафтові танкери загрожують світу екологічною катастрофою, а експерти пояснили, у чому полягає загроза.