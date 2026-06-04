"Бойкий" під загрозою списання: з'явилися супутникові знімки після удару ЗСУ по кораблю РФ

Російський корвет "Бойкий" Балтійського флоту РФ, який потрапив під удар українських безпілотників під час ремонту в Кронштадті, ймовірно, отримав критичні пошкодження. Опубліковані супутникові знімки свідчать, що пожежа після атаки могла завдати кораблю значно більшої шкоди, ніж саме влучання.

Зокрема, компанія Vantor оприлюднила супутникові знімки у мережі, і як зазначає портал Defence Express, наслідки удару по корвету "Бойкий" можуть виявитися для російського флоту набагато серйознішими, ніж очікувалося спочатку.

На момент атаки корабель перебував у сухому доці Кронштадтського морського заводу. За даними аналітиків, українські дрони влучили в район містка та надбудови — саме там розташована значна частина радіолокаційного, навігаційного та іншого важливого обладнання корабля.

Йдеться про корвет проєкту 20380, який на момент атаки перебував у сухому доці "Кронштадтського морського заводу". За даними аналітиків, корабель був уражений українськими дронами FP-1, які можуть нести бойову частину масою від 60 до понад 100 кілограмів. І,зокрема, на оприлюднених супутникових знімках зафіксовано процес ліквідації пожежі, що виникла після удару. На фото помітно, що для її гасіння було задіяно одразу кілька гідрантів, а до борту підвели пожежні драбини.

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Зазначається, що удар припав у центральну частину корпусу, поблизу містка та баштово-щоглової конструкції. Саме там на корветах цього типу розміщується основне радіолокаційне, навігаційне та радіоелектронне обладнання, включаючи системи виявлення цілей, управління ракетним озброєнням, комплекси радіоелектронної боротьби та засоби керування артилерією.

Супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по корвету "Бойкий" Фото: Twitter

Ба більше, на одному із супутникових знімків аналітики помітили ознаки можливого руйнування даху містка. І таки наслідок — цілком ймовірний через тривалий вплив високих температур. Крім того, під час будівництва корабля використовувалися композитні матеріали, які поступаються металевим конструкціям за стійкістю до вогню та можуть швидше втрачати міцність під час пожежі.

Однак, у Defence Express зазначають, що найбільш руйнівним фактором могла стати саме пожежа, а не безпосередній вибух бойової частини дронів. Водночас додатковим чинником стало те, що "Бойкий" перебував у сухому доці. Як пояснили аналітики, саме під час проведення ремонтних робіт на кораблях часто залишають відкритими внутрішні переборки між відсіками, що значно полегшує поширення полум'я. Також на таких об'єктах можуть бути частково відключені або не повністю функціонувати штатні системи автоматичного пожежогасіння.

Серед іншого, серйозних збитків кораблю могла завдати й сама процедура гасіння, оскільки велика кількість води потрапляє до внутрішніх відсіків, пошкоджуючи електроніку, електричні системи та сприяючи розвитку корозії. Особливо небезпечним це стає для конструкцій, які вже зазнали термічного впливу під час пожежі.

Супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по корвету "Бойкий" Фото: Twitter

Для оцінки можливих наслідків аналітики згадали схожий випадок із російським корветом "Проворный" модернізованого проєкту 20385. Так, у грудні 2021 року на кораблі, який перебував на стадії будівництва в Санкт-Петербурзі, також виникла масштабна пожежа в районі містка та баштово-щоглової конструкції. Тоді ж вогонь гасили майже 20 годин, а завдані пошкодження виявилися настільки серйозними, що збитки оцінювалися приблизно у 22 мільярди рублів при загальній вартості корабля близько 30 мільярдів рублів.

Саме тому фахівці не виключають, що і "Бойкий" може надовго втратити боєздатність або взагалі не повернутися до складу російського флоту. Варто зауважити, що остаточні масштаби пошкоджень наразі невідомі, однак супутникові знімки свідчать, що наслідки атаки для корабля можуть бути вкрай важкими.

Нагадаємо, що бійці підрозділу "Птахи" 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили російський корвет "Бойкий", який є носієм керованого ракетного озброєння, в Кронштадті під Санкт-Петербургом. Як пояснив командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді, атака відбулася о 06:35 і на той момент корабель перебував у сухому доці імені Велещинського.

Також Фокус писав, що російська влада відреагувала на атаку український безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та на знищення корабля в Кронштадті. Зокрема, речник Кремля Пєсков пообіцяв, що відповіді РФ "носитимуть системний характер".