"Бойкий" под угрозой списания: появились спутниковые снимки после удара ВСУ по кораблю РФ

Российский корвет "Бойкий" Балтийского флота РФ, который попал под удар украинских беспилотников во время ремонта в Кронштадте, вероятно, получил критические повреждения. Опубликованные спутниковые снимки свидетельствуют, что пожар после атаки мог нанести кораблю значительно больший ущерб, чем само попадание.

В частности, компания Vantor обнародовала спутниковые снимки в сети, и как отмечает портал Defence Express, последствия удара по корвету "Бойкий" могут оказаться для российского флота гораздо более серьезными, чем ожидалось изначально.

На момент атаки корабль находился в сухом доке Кронштадтского морского завода. По данным аналитиков, украинские дроны попали в район мостика и надстройки — именно там расположена значительная часть радиолокационного, навигационного и другого важного оборудования корабля.

Речь идет о корвете проекта 20380, который на момент атаки находился в сухом доке "Кронштадтского морского завода". По данным аналитиков, корабль был поражен украинскими дронами FP-1, которые могут нести боевую часть массой от 60 до более 100 килограммов. И, в частности, на обнародованных спутниковых снимках зафиксирован процесс ликвидации пожара, возникшего после удара. На фото заметно, что для его тушения было задействовано сразу несколько гидрантов, а к борту подвели пожарные лестницы.

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Отмечается, что удар пришелся в центральную часть корпуса, вблизи мостика и башенно-мачтовой конструкции. Именно там на корветах этого типа размещается основное радиолокационное, навигационное и радиоэлектронное оборудование, включая системы обнаружения целей, управления ракетным вооружением, комплексы радиоэлектронной борьбы и средства управления артиллерией.

Спутниковые снимки последствий удара ВСУ по корвету "Бойкий" Фото: Twitter

Более того, на одном из спутниковых снимков аналитики заметили признаки возможного разрушения крыши мостика. И таки последствие — вполне вероятное из-за длительного воздействия высоких температур. Кроме того, при строительстве корабля использовались композитные материалы, которые уступают металлическим конструкциям по устойчивости к огню и могут быстрее терять прочность при пожаре.

Однако, в Defence Express отмечают, что наиболее разрушительным фактором мог стать именно пожар, а не непосредственный взрыв боевой части дронов. В то же время дополнительным фактором стало то, что "Бойкий" находился в сухом доке. Как пояснили аналитики, именно во время проведения ремонтных работ на кораблях часто оставляют открытыми внутренние переборки между отсеками, что значительно облегчает распространение пламени. Также на таких объектах могут быть частично отключены или не полностью функционировать штатные системы автоматического пожаротушения.

Среди прочего, серьезный ущерб кораблю могла нанести и сама процедура тушения, поскольку большое количество воды попадает во внутренние отсеки, повреждая электронику, электрические системы и способствуя развитию коррозии. Особенно опасным это становится для конструкций, которые уже подверглись термическому воздействию во время пожара.

Спутниковые снимки последствий удара ВСУ по корвету "Бойкий" Фото: Twitter

Для оценки возможных последствий аналитики вспомнили похожий случай с российским корветом "Проворный" модернизированного проекта 20385. Так, в декабре 2021 года на корабле, который находился на стадии строительства в Санкт-Петербурге, также возник масштабный пожар в районе мостика и башенно-мачтовой конструкции. Тогда же огонь тушили почти 20 часов, а нанесенные повреждения оказались настолько серьезными, что убытки оценивались примерно в 22 миллиарда рублей при общей стоимости корабля около 30 миллиардов рублей.

Именно поэтому специалисты не исключают, что и "Бойкий" может надолго потерять боеспособность или вообще не вернуться в состав российского флота. Стоит заметить, что окончательные масштабы повреждений пока неизвестны, однако спутниковые снимки свидетельствуют, что последствия атаки для корабля могут быть крайне тяжелыми.

Напомним, что бойцы подразделения "Птицы" 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили российский корвет "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного вооружения, в Кронштадте под Санкт-Петербургом. Как пояснил командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, атака произошла в 06:35 и на тот момент корабль находился в сухом доке имени Велещинского.

Также Фокус писал, что российские власти отреагировали на атаку украинский беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и на уничтожение корабля в Кронштадте. В частности, спикер Кремля Песков пообещал, что ответы РФ "будут носить системный характер".