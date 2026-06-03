В Кремле угрожают ответом на атаку на Петербург: состоится ли выступление Путина на форуме

Российские власти отреагировали на атаку украинских беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и на уничтожение корабля в Кронштадте. Представитель Кремля Песков пообещал, что ответы РФ "будут носить системный характер".

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сослался на заявление МИД РФ, где говорили о том, каким будет ответ Москва на "подобное". Его заявление цитирует пропагандистское издание "РИА Новости".

В этом заявлении говорится, что Россия якобы переходит к "последовательным и системным ударам по предприятиям ОПК Украины". Это заявление прозвучало после якобы атаки ВСУ по общежитию в Старобельске.

В частности, в заявлении российского МИД обещают удары ВС РФ по Киеву, где якобы проектируют, программируют и готовят к применению беспилотники.

Песков также отметил, что так называемая "специальная военная операция" проводится для того, чтобы ударов по российским регионам не было.

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В то же время он пообещал, что выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме состоится. По словам Пескова, выступление будет посвящено экономическим вопросам, однако политические темы тоже будут обсуждаться.

Атака на Петербург 3 июня — что известно

Напомним, что утром 3 июня стало известно об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что дроны Сил обороны поразили Петербургский нефтяной терминал. Примечательно, что это произошло именно в день начала международного экономического форума, где планируется выступление кремлевского диктатора Владимира Путина.

Атаку на Петербург также подтвердил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, который опубликовал украинский беспилотник, на крыле которого была указана отсылка к песне российской группы "Ленинград" "Чисто Питер": "Шо вы тетя мнете тити, берите ведра и тушите Питер".

Впоследствии "Мадьяр" также сообщил, что российский корвет "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного вооружения, потерпел поражение в Кронштадте под Санкт-Петербургом.

Ранее Фокус объяснял, что сегодняшний украинский удар по Санкт-Петербургу, по мнению политического аналитика Игара Тышкевича, имеет два очевидных смысла. Во-первых, это привет экономическому форуму, который как раз сегодня начинается в Питере и традиционно очень важен для Путина. Но этот удар имеет также и отдаленную цель — он бьет по осенним выборам в России.