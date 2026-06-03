"Тушите Питер": что известно об атаке на Петербург в день старта форума, где должен выступить Путин

Украинские военные ночью атаковали ряд важных объектов на территории России. В частности дроны поразили Петербургский нефтяной терминал именно в день начала международного экономического форума, где планируется выступление кремлевского диктатора Владимира Путина.

Атаку подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, который отметил, что удар осуществляли бойцы СБУ, СБС, ССО, ГУР и ГПСУ.

Глава государства подчеркнул, что от границы Украины до нефтяного терминала в Санкт-Петербурге около 1100 км. Неподалеку от Петербурга также были "достигнуты чисто военные цели на Кронштадтской базе", отметил Зеленский. По данным канала "Exilenova+", там сейчас горит военный порт, могло быть поражено судно.

В частности, автор канала пишет о корвете "Бойкий", который в 2025 году неоднократно конвоировал суда теневого флота в Ла-Манше.

Поражение судна подтверждает и совладелец компании-производителя дронов "Fire Point" Денис Штилерман. По его данным, был поражен "ракетный корабль".

Відео дня

Там ще ракетний корабель мінуснули)) https://t.co/I5yP3dAj18 — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 3, 2026

Также Зеленский подтвердил поражение предприятия в Тамбовском регионе. Ночью сообщалось о поражении завода "Прогресс" в Мичуринске. Предприятие выпускает высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники.

Что известно о последствиях атаки на Петербургский нефтяной терминал

Сейчас сообщается о том, что на базе терминала горят два резервуара с нефтепродуктами.

На видео, которые публикуют в сети, видно, что до Петербурга добралось немало украинских дронов, которые один за другим атаковали нефтяной терминал.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром подтвердил атаку на Кронштадт, а также Кировский и Красносельский район, отметив, что "повреждены несколько объектов". В то же время он не уточнил, есть ли риски для гражданского населения из-за атаки на нефтяной терминал.

Атаку на Петербург также подтвердил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, который опубликовал украинский беспилотник, на крыле которого была указана отсылка к песне российской группы "Ленинград" "Чисто Питер": "Шо вы тетя мнете тити, берите ведра и тушите Питер".

Крыло украинского БПЛА Фото: Telegram / Мадяр

Он отметил, что были атакованы "места сакральных корней диктатора, где "ленинградская улица" 60 лет назад научила Вову бить первым" (речь идет о цитате Владимира Путина о жизни в Санкт-Петербурге — ред.)

В Минобороны РФ заявили, что за минувшую ночь якобы было сбито 354 украинских беспилотника, в том числе и над Ленинградской областью.

"Exilenova+" также информирует, что атаку совершили дронами FP-1, хотя официального подтверждения относительно типа беспилотников пока не поступало.

Петербургский нефтяной терминал — что известно

Петербургский нефтяной терминал — это один из крупнейших терминалов по перевалке нефтепродуктов. Он находится на территории Нефтеналивного района Ленинградского порта и имеет значительную пропускную способность, достигающую 12,5 млн. тонн нефтепродуктов в год.

В ночь на 18 января 2024 года российские системы ПВО якобы предотвратили атаку дрона на территорию Ленинградской области, целью которого, по словам совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина, был сам терминал. Скигин тогда поблагодарил Министерство обороны РФ и президента Владимира Путина, отметив, что удачный перехват дрона предотвратил возможные человеческие жертвы и серьезный экологический ущерб для Балтики.

Сегодня начинается Петербургский международный экономический форум

3 июня стартует Петербургский международный экономический форум — ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в нем постоянно принимает участие президент России.

Основную аудиторию форума составляют руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, главы правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.

В то же время в этом году участники прибывают на Петербургский международный экономический форум с дымом на фоне после атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют видео, которые публикуют в сети.

Жители Санкт-Петербурга также жалуются на перебои с мобильным интернетом, а в аэропорту "Пулково" из-за атаки дронов задержали ряд рейсов.

Напомним, что утром 3 июня стало известно об атаке на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Ранее Фокус объяснял, что сегодняшний украинский удар по Санкт-Петербургу, по мнению политического аналитика Игара Тышкевича, имеет два очевидных смысла. Во-первых, это привет экономическому форуму, который как раз сегодня начинается в Питере и традиционно очень важен для Путина. Но этот удар имеет также и отдаленную цель — он бьет по осенним выборам в России.