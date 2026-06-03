"Тушіть Пітєр": що відомо про атаку на Петербург у день старту форуму, де має виступити Путін

Українські військові вночі атакували низку важливих об'єктів на території Росії. Зокрема дрони уразили Петербурзький нафтовий термінал саме в день початку міжнародного економічного форуму, де планується виступ кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Атаку підтвердив український президент Володимир Зеленський, який зазначив, що удар здійснювали бійці СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ.

Глава держави наголосив, що від кордону України до нафтового терміналу у Санкт-Петербурзі близько 1100 км. Неподалік від Петербургу також було "досягнуто суто військових цілей на Кронштадтській базі", зазначив Зеленський. За даними каналу "Exilenova+", там нині горить військовий порт, могло бути уражено судно.

Зокрема, автор каналу пише про корвет "Бойкий", який у 2025 році неодноразово конвоїв суди тіньового флоту в Ла-Манші.

Ураження судна підтверджує і співвласник компанії-виробниці дронів "Fire Point" Денис Штілєрман. За його даними, було уражено "ракетний корабель".

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Там ще ракетний корабель мінуснули)) https://t.co/I5yP3dAj18 — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 3, 2026

Також Зеленський підтвердив ураження підприємства у Тамбовському регіоні. Уночі повідомлялося про ураження заводу "Прогрес" у Мічурінську. Підприємство випускає високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки.

Що відомо про наслідки атаки на Петербурзький нафтовий термінал

Наразі повідомляється про те, що на базі терміналу палають два резервуари з нафтопродуктами.

На відео, які публікують в мережі, видно, що до Петербурга дісталося чимало українських дронів, які один за одним атакували нафтовий термінал.

Губернатор Петербурга Олександр Беглов зранку підтвердив атаку на Кронштадт, а також Кіровський та Красносільський район, зазначивши, що "пошкоджені декілька об'єктів". Водночас він не уточнив, чи є ризики для цивільного населення через атаку на нафтовий термінал.

Атаку на Петербург також підтвердив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, який опублікував український безпілотник, на крилі якого було вказано відсилку до пісні російського гурту "Ленинград" "Чисто Питер": "Шо ви тєтя мнете тіті, беріть відра і тушіть Пітєр".

Крило українського БПЛА Фото: Telegram / Мадяр

Він зазначив, що були атаковані "місця сакрального коріння диктатора, де "ленинградская улица" 60 рочків тому навчила Вову бити першим" (йдеться про цитату Володимира Путіна про життя у Санкт-Петербурзі — ред.)

У Міноборони РФ заявили, що за минулу ніч нібито було збито 354 українських безпілотника, зокрема, і над Ленінградською областю.

"Exilenova+" також інформує, що атаку здійснили дронами FP-1, хоча офіційного підтвердження щодо типу безпілотників наразі не надходило.

Петербурзький нафтовий термінал — що відомо

Петербурзький нафтовий термінал — це один з найбільших терміналів з перевалки нафтопродуктів. Він знаходиться на території Нафтоналивного району Ленінградського порту та має значну пропускну спроможність, що досягає 12,5 млн. тонн нафтопродуктів на рік.

У ніч проти 18 січня 2024 року російські системи ППО нібито запобігли атаці дрона на територію Ленінградської області, метою якого, за словами співвласника Петербурзького нафтового терміналу (ПНТ) Михайла Скігіна, був сам термінал. Скігін тоді подякував Міністерству оборони РФ і президенту Володимиру Путіну, зазначивши, що вдале перехоплення дрону запобігло можливим людським жертвам і серйозним екологічним збиткам для Балтики.

Сьогодні починається Петербурзький міжнародний економічний форум

3 червня стартує Петербурзький міжнародний економічний форум — щорічний діловий російський захід в економічній сфері, що проводиться в Санкт-Петербурзі з 1997 року. З 2005 року в ньому постійно бере участь президент Росії.

Основну аудиторію форуму складають керівники найбільших російських та іноземних компаній, глави держав та політичні лідери, голови урядів, віце-прем'єри, міністри, губернатори.

Водночас цьогоріч учасники прибувають на Петербурзький міжнародний економічний форум з димом на тлі після атаки безпілотників. Про це свідчать відео, які публікують у мережі.

Жителі Санкт-Петербурга також скаржаться на перебої з мобільним інтернетом, а в аеропорту "Пулково" через атаку дронів затримали низку рейсів.

Нагадаємо, що вранці 3 червня стало відомо про атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

Раніше Фокус пояснював, що сьогоднішній український удар по Санкт-Петербургу, на думку політичного аналітика Ігара Тишкевича, має два очевидних сенси. По-перше, це привіт економічному форуму, який якраз сьогодні розпочинається в Пітері і традиційно дуже важливий для Путіна. Але цей удар має також і віддалену мету — він б'є по осінніх виборах у Росії.