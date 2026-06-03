У Кремлі погрожують відповіддю на атаку на Петербург: чи відбудеться виступ Путіна на форумі

Російська влада відреагувала на атаку український безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та на знищення корабля в Кронштадті. Речник Кремля Пєсков пообіцяв, що відповіді РФ "носитимуть системний характер".

Спікер російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков послався на заяву МЗС РФ, де говорили про те, якою буде відповідь Москва на "подібне". Його заяву цитує пропагандистське видання "РИА Новости".

У цій заяві йдеться, що Росія нібито переходить до "послідовних та системних ударів по підприємствах ОПК України". Ця заява пролунала після нібито атаки ЗСУ по гуртожитку в Старобільську.

Зокрема, у заяві російського МЗС обіцяють удари ЗС РФ по Києву, де нібито проєктують, програмують та готують до застосування безпілотники.

Пєсков також наголосив, що так звана "спеціальна воєнна операція" проводиться задля того, щоб ударів по російських регіонах не було.

Відео дня

Водночас він пообіцяв, що виступ Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі відбудеться. За словами Пєскова, виступ буде присвячено економічним питанням, однак політичні теми теж будуть обговорюватися.

Атака на Петербург 3 червня — що відомо

Нагадаємо, що вранці 3 червня стало відомо про атаку на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що дрони Сил оборони уразили Петербурзький нафтовий термінал. Примітно, що це сталося саме в день початку міжнародного економічного форуму, де планується виступ кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Атаку на Петербург також підтвердив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, який опублікував український безпілотник, на крилі якого було вказано відсилку до пісні російського гурту "Ленинград" "Чисто Питер": "Шо ви тєтя мнете тіті, беріть відра і тушіть Пітєр".

Згодом "Мадяр" також повідомив, що російський корвет "Бойкий", який є носієм керованого ракетного озброєння, зазнав ураження в Кронштадті під Санкт-Петербургом.

Раніше Фокус пояснював, що сьогоднішній український удар по Санкт-Петербургу, на думку політичного аналітика Ігара Тишкевича, має два очевидних сенси. По-перше, це привіт економічному форуму, який якраз сьогодні розпочинається в Пітері і традиційно дуже важливий для Путіна. Але цей удар має також і віддалену мету — він б'є по осінніх виборах у Росії.