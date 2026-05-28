"Дуже велика катастрофа": біля Туреччини катери атакували відразу три танкери РФ (відео)

Біля берегів Туреччини стались інциденти з танкерами тіньового флоту Російської Федерації, які потрапили під атаку морських безекіпажних катерів, розповіли OSINTери. Один з кораблів був завантажений нафтопродуктами й була загроза забруднення навколишнього середовища. Ідеться про кораблі JAMES II, Velora, Altura. У кадр потрапив морський дрон дивної форми з надписом "Поліція".

Інциденти з кораблями, які везли російські вантажі, стались 28 травня, ідеться у дописі турецького OSINTера Turkishstraits у соцмережі X. Спершу під удар катерів потрапили танкери Velora та Altura — обидва належать турецькій компанії й обидва під прапором Сьєрра-Леоне. Інцидент стався у районі муніципалітету Кільос (Kilyos). Атака на третє судно, JAMES II (прапор Палау), відбулась за 75 км від берега. При цьому зауважується, що на Altura та JAMES II могли бути уражені машинні відділення, а удар начебто завдали українські морські дрони.

Атака на танкери РФ — деталі інциденту з JAMES II, Velora, Altura

На відео з місця подій фігурує танкер, біля якого хитається на хвилях морський дрон. При цьому вказано, що це може бути Magura V5/V7. Зауважмо, днями Греція опублікувала фото відповідного дрона, який виловила біля своїх берегів: аналітики "Мілітарного" написали, що то також був Magura V5.

Атака на танкери РФ — дрон Magura біля берегів Туреччини Фото: Скриншот

Атака на танкери РФ — дрон Magura V5 біля берегів Греції Фото: Мілітарний

Атака на танкери РФ — деталі

У повідомленні OSINTера ідеться про серію атак на вказану групу танкерів. Атака на Altura відбулась 26 березня. На той момент корабель перебував за 28 км від берега й отримав пошкодження борту у районі машинного відділення, а корабель саме віз 140 тис. тонн нафтопродуктів. Його відвели у район Kilyos та почали розвантажувати. 28 травня — наступний інцидент: повторний удар по Altura та удар по "братньому" кораблю Velora тієї з компанії. У цьому випадку обидва кораблі були порожні та перебували за 3-5 від берега. Повідомлення про атаку на James II прийшло того ж дня. Згідно з даними OSINTера, коли судно перебувало біля Босфору, за 75-80 км від Kilyos, у нього, ймовірно, влучив морський дрон. Точка удару — також машинне відділення, а на борту було 20 осіб екіпажу.

"Ми, мабуть, побачили б дуже велику катастрофу", — написав OSINTер, уявивши наслідки розливу російської нафти.

Інформація про удар по танкерах з'явилась на порталі турецького медіа Bloomberght. Тим часом у мережі можна відшукати дані про усі три кораблі, з якими стались інциденти у Чорному морі. Altura та Velora належать компанії Pergamon Denizcilik, яка перебуває під санкціями через участь у вивезення краденої продукції з окупованої частини України. Altura та Velora також під санкціями України, Британії. James II — у списку України, країн "Великої Сімки" та ЄС через перевезення сирої російської нафти у Чорному та Балтійському морях.

Зазначимо, у березні стало відомо про атаку дронів на СПГ-танкер Arctic Metagaz у Середземному морі. На фото з місця подій — пошкоджений борт судна, у який потоком ллється вода.

Нагадуємо, 22 травня CNN розповіло про вимогу Греції до України через виявлення морських дронів Magura біля берегів країни, яка берег активну участь у перевалці російської нафти на танкери тіньового флоту.