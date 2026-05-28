"Очень большая катастрофа": возле Турции катера атаковали сразу три танкера РФ (видео)

У берегов Турции произошли инциденты с танкерами теневого флота Российской Федерации, которые попали под атаку морских безэкипажных катеров, рассказали OSINTеры. Один из кораблей был загружен нефтепродуктами и была угроза загрязнения окружающей среды. Речь идет о кораблях JAMES II, Velora, Altura. В кадр попал морской дрон странной формы с надписью "Полиция".

Инциденты с кораблями, которые везли российские грузы, произошли 28 мая, говорится в сообщении турецкого OSINTера Turkishstraits в соцсети X. Сначала под удар катеров попали танкеры Velora и Altura — оба принадлежат турецкой компании и оба под флагом Сьерра-Леоне. Инцидент произошел в районе муниципалитета Кильос (Kilyos). Атака на третье судно, JAMES II (флаг Палау), состоялась в 75 км от берега. При этом отмечается, что на Altura и JAMES II могли быть поражены машинные отделения, а удар якобы нанесли украинские морские дроны.

Атака на танкеры РФ — детали инцидента с JAMES II, Velora, Altura

На видео с места событий фигурирует танкер, возле которого качается на волнах морской дрон. При этом указано, что это может быть Magura V5/V7. Заметим, на днях Греция опубликовала фото соответствующего дрона, который выловила у своих берегов: аналитики "Милитарного" написали, что это также был Magura V5.

Атака на танкеры РФ — дрон Magura у берегов Турции Фото: Скриншот

Атака на танкеры РФ — дрон Magura V5 у берегов Греции Фото: Милитарный

Атака на танкеры РФ — детали

В сообщении OSINTера говорится о серии атак на указанную группу танкеров. Атака на Altura состоялась 26 марта. На тот момент корабль находился в 28 км от берега и получил повреждения борта в районе машинного отделения, а корабль как раз вез 140 тыс. тонн нефтепродуктов. Его отвели в район Kilyos и начали разгружать. 28 мая — следующий инцидент: повторный удар по Altura и удар по "братскому" кораблю Velora той же компании. В этом случае оба корабля были пустыми и находились в 3-5 от берега. Сообщение об атаке на James II пришло в тот же день. Согласно данным OSINTера, когда судно находилось возле Босфора, в 75-80 км от Kilyos, в него, вероятно, попал морской дрон. Точка удара — также машинное отделение, а на борту было 20 человек экипажа.

"Мы, пожалуй, увидели бы очень большую катастрофу", — написал OSINTер, представив последствия разлива российской нефти.

Информация об ударе по танкерам появилась на портале турецкого медиа Bloomberght. Между тем в сети можно отыскать данные обо всех трех кораблях, с которыми произошли инциденты в Черном море. Altura и Velora принадлежат компании Pergamon Denizcilik, которая находится под санкциями из-за участия в вывозе краденой продукции с оккупированной части Украины. Altura и Velora также под санкциями Украины, Великобритании. James II — в списке Украины, стран "Большой Семерки" и ЕС из-за перевозки сырой российской нефти в Черном и Балтийском морях.

Отметим, в марте стало известно об атаке дронов на СПГ-танкер Arctic Metagaz в Средиземном море. На фото с места событий — поврежденный борт судна, в который потоком льется вода.

Напоминаем, 22 мая CNN рассказало о требовании Греции к Украине из-за обнаружения морских дронов Magura у берегов страны, которая берег активное участие в перевалке российской нефти на танкеры теневого флота.