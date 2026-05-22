"Должна принести извинения": Греция захотела гарантий безопасности от украинских дронов, — CNN

Власти Греции потребовали от Украины гарантий безопасности после инцидента с беспилотным морским аппаратом, который обнаружили у побережья острова Лефкада в Ионическом море.

Афины также требуют от Киева официальных объяснений относительно этого случая, пишет CNN.

Греки называют ситуацию "особо серьезной" и заявляют об угрозе безопасности судоходства в Средиземноморье.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Украина должна предоставить гарантии недопущения подобных случаев в будущем.

"Она должна принести нам свои глубочайшие извинения. И помимо извинений, она должна предоставить нам абсолютные гарантии, что подобное больше не повторится в этом регионе", — сказал Дендиас.

Он уточнил, что речь идет не только о политическом инциденте, но и о потенциальной угрозе для гражданского судоходства.

Відео дня

"Сколько бы погибших мы оплакивали? И насколько это допустимо в Средиземноморье?" — подчеркнул Дендиас.

Напомним, украинский морской дрон Magura V3 был обнаружен в Ионическом море возле греческого острова Лефкада. Аппарат был оснащен передовыми технологиями, в частности антеннами и системами связи.

Фокус также писал о том, что Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны, которые остаются вне зоны видимости радаров, подальше от греческого побережья.