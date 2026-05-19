"Заберите все дроны": Афины обратились к Киеву после инцидента возле острова Лефкада, — СМИ

Генеральный штаб национальной обороны Греции проанализировал украинский дроном Magura V3, который недавно был обнаружен в Ионическом море возле греческого острова Лефкада.

После этого Афины потребовали от Киева убрать все морские дроны, которые остаются вне зоны видимости радаров, подальше от греческого побережья. Об этом сообщает издание Kathimerini со ссылкой на собственные источники.

Греческие власти пришли к выводу, что морской дрон, найденный у острова Лефкада, был украинской моделью "Козак Мамай", а не Magura, как считалось ранее.

"Беспилотник-камикадзе типа "Казак Мамай" — не единственный беспилотный надводный аппарат украинского производства, который действовал в более широком регионе Восточного Средиземноморья, а один из многих", — пишет СМИ.

По данным Kathimerini, дрон перевозился судном без постоянной приписки, которое посещало Ливию, и должно было стать частью более широкой операции Украины против России.

Відео дня

"По данным тех же источников, в неожиданное время украинцы предупредили Афины, что для украинских сил корабли "теневого флота" и танкеры, которые могут незаконно перевозить (вопреки санкциям) нефть или другое топливо, являются законными целями", — сообщает издание.

Украинский дрон нашли в Греции Фото: Скриншот

Несмотря на то, что Афины твердо поддерживают территориальную целостность Украины и принцип нерушимости границы. Но следует установить определенные ограничения на действия военно-морских беспилотников в Средиземном море, пишет издание.

Поэтому в Греции сообщили Киеву, что после инцидента Украина должна отозвать все другие дроны от греческих берегов. Премьер-министр Кириакос Мицотакис получил проект выводов Генерального штаба, часть данных была передана США.

Греция рассматривает возможность обращения в ООН, чтобы поднять вопрос о безопасности судоходства и рисков неконтролируемого использования морских дронов в мирных регионах.

Напомним, что украинский морской дрон Magura V3 был обнаружен в Ионическом море возле греческого острова Лефкада. Первыми его обнаружили рыбаки в прибрежной пещере у мыса Дукато, причем его двигатель на тот момент еще работал. Аппарат был оснащен передовыми технологиями, в частности антеннами и системами связи.

Также известно, что морской дрон Magura V7 начал запускать перехватчики "Шахедов".