Уже испытано в Одессе: морской дрон Magura V7 начал запускать перехватчики "Шахедов" (видео)

Украинский морской беспилотник Magura V7 от компании Uforce теперь способен запускать дроны-перехватчики для уничтожения вражеских БПЛА.

Новая модификация морского дрона Magura V7 уже прошла испытания в реальных боевых условиях в Одессе. Видео испытаний опубликовал журналист издания The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X.

Испытания дронов-перехватчиков

На видео можно увидеть, как дрон-перехватчик вылетает из контейнера, интегрированного в морской беспилотник Magura. Журналист отметил, что эта технология может быть полезной на Ближнем Востоке.

"Вылетают ли перехватчики из морских дронов автоматически при обнаружении приближающихся целей? Управляются ли они дистанционно с расстояния в сотни километров, чтобы уничтожить цель? Будущее, которое представляет себе Дубай, уже прошло боевое испытание. В Одессе", — написал Кэрролл

Позже OSINT-сообщество "Око Гора" обнародовало в своем Telegram-канале фото, на котором можно подробнее рассмотреть морской дрон Magura V7, способный запускать дроны-перехватчики.

"БЭК Magura V7 в модификации дрононосца", — говорится в подписи к фотографии.

Как отмечает Defence Express запуск БПЛА-перехватчиков с морской дронов Magura — это закономерное развитие таких платформ, который позволит украинским защитникам уничтожать больше вражеских "Шахедов".

"Более того, речь идет о действительно интересном решении, которое можно предложить США и другим странам в контексте защиты от иранских ударов "Шахедов" на Ближнем Востоке, сделав настоящую "завесу" из морских дронов, которые будут действовать по всей прибрежной линии и смогут сбивать ударные дроны", — считают эксперты портала.

Напомним, ранее Украина заявляла об успешном использовании морских беспилотников для запуска FPV-дронов по российским целям на побережье.

Фокус также сообщал, что россияне испытали безэкипажный катер "Скорлупа", который может нести на себе оптоволоконные FPV-дроны.