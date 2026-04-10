Вже випробувано в Одесі: морський дрон Magura V7 почав запускати перехоплювачі "Шахедів" (відео)

Український морський безпілотник Magura V7 від компанії Uforce тепер здатен запускати дрони-перехоплювачі для знищення ворожих БПЛА.

Нова модифікація морського дрона Magura V7 вже пройшла випробування у реальних бойових умовах в Одесі. Відео випробувань опублікував журналіст видання The Economist Олівер Керролл в соцмережі X.

Випробування дронів-перехоплювачів

На відео можна побачити, як дрон-перехоплювач вилітає з контейнера, інтегрованого у морський безпілотник Magura. Журналіст зазначив, що ця технологія може бути корисною на Близькому Сході.

"Чи вилітають перехоплювачі з морських дронів автоматично при виявленні цілей, що наближаються? Чи керуються вони дистанційно з відстані у сотні кілометрів, щоб знищити ціль? Майбутнє, яке уявляє собі Дубай, вже пройшло бойове випробування. В Одесі", — написав Керролл

Згодом OSINT-спільнота "Око Гора" оприлюднила у своєму Telegram-каналі фото, на якому можна детальніше роздивитись морський дрон Magura V7, здатний запускати дрони-перехоплювачі.

"БЕК Magura V7 у модифікації дрононосця", — йдеться у підписі до світлини.

Як зазначає Defence Express запуск БПЛА-перехоплювачів з морський дронів Magura — це закономірний розвиток таких платформ, який дозволить українським захисникам знищувати більше ворожих "Шахедів".

"Ба більше, йдеться про дійсно цікаве рішення, яке можна запропонувати США та іншим країнам у контексті захисту від іранських ударів "Шахедів" на Близькому Сході, зробивши справжню "завісу" із морських дронів, які діятимуть по всій прибережній лінії і зможуть збивати ударні дрони", — вважають експерти порталу.

Нагадаємо, раніше Україна заявляла про успішне використання морських безпілотників для запуску FPV-дронів по російських цілях на узбережжі.

Фокус також повідомляв, що росіяни випробували безекіпажний катер "Скорлупа", який може нести на собі оптоволоконні FPV-дрони.