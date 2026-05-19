"Заберіть усі дрони": Афіни звернулися до Києва після інциденту біля острова Лефкада, — ЗМІ

Генеральний штаб національної оборони Греції проаналізував український дроном Magura V3, який нещодавно був виявлений в Іонічному морі біля грецького острова Лефкада.

Після цього Афіни зажадали від Києва прибрати всі морські дрони, які залишаються поза зоною видимості радарів, подалі від грецького узбережжя. Про це повідомляє видання Kathimerini з посиланням на власні джерела.

Грецька влада дійшли висновку, що морський дрон, знайдений біля острова Лефкада, був українською моделлю "Козак Мамай", а не Magura, як вважалося раніше.

"Безпілотник-камікадзе типу "Козак Мамай" – не єдиний безпілотний надводний апарат українського виробництва, який діяв у ширшому регіоні Східного Середземномор'я, а один з багатьох", — пише ЗМІ.

За даними Kathimerini, дрон перевозився судном без постійної приписки, яке відвідувало Лівію, і мало стати частиною ширшої операції України проти Росії.

"За даними тих самих джерел, у несподіваний час українці попередили Афіни, що для українських сил кораблі "тіньового флоту" та танкери, які можуть незаконно перевозити (всупереч санкціям) нафту чи інше паливо, є законними цілями", — повідомляє видання.

Український дрон знайшли в Греції

Попри те, що Афіни твердо підтримують територіальну цілісність України та принцип непорушності кордоні. Але слід встановити певні обмеження на дії військово-морських безпілотників у Середземному морі, пише видання.

Відтак у Греції повідомили Києву, що після інциденту Україна має відкликати всі інші дрони від грецьких берегів. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс отримав проект висновків Генерального штабу, частину даних було передано США.

Греція розглядає можливість звернення до ООН, щоб порушити питання щодо безпеки судноплавства та ризиків неконтрольованого використання морських дронів у мирних регіонах.

Нагадаємо, що український морський дрон Magura V3 був виявлений в Іонічному морі біля грецького острова Лефкада. Першими його виявили рибалки в прибережній печері біля мису Дукато, причому його двигун на той момент ще працював. Апарат був оснащений передовими технологіями, зокрема антенами і системами зв'язку.

