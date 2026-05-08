У Греції рибалки виявили український дрон Magura V3: як він там міг опинитися (відео)

Український морський дрон Magura V3 був виявлений в Іонічному морі біля грецького острова Лефкада.

Першими його виявили рибалки в прибережній печері біля мису Дукато, причому його двигун на той момент ще працював. Апарат був оснащений передовими технологіями, зокрема антенами і системами зв'язку, повідомляє місцеве видання Ekathimerini.

Рибалки захопили апарат і відбуксирували його в порт Васілікі, де його передали грецькій береговій охороні.

Виявлення викликало реакцію кількох відомств, включно з грецькою владою і Міністерством національної оборони.

Задля безпеки одразу після виявлення дрона були залучені фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв з батальйону розмінування (TENX). Під час детальнішого огляду дрона з'ясувалося, що безпілотник містив детонатори, але не вибухові речовини.

Уранці 8 травня фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв витягли детонатори з безпілотника, а пізніше співробітники берегової охорони відключили його батареї, щоб вимкнути двигуни судна.

Передбачається, що дрон буде доставлений на військові об'єкти для подальшого дослідження.

Наразі влада розглядає кілька сценаріїв щодо призначення безпілотника. За однією з версій, Magura V3 міг використовуватися контарбандистами для незаконного обігу наркотиків.

Інша версія припускає, що безпілотник міг бути пов'язаний із запланованими атаками на судна російського "тіньового флоту", якими РФ транспортує нафту в обхід західних санкцій.

Розслідування інциденту триває. У ГУР МО України інформацію про дрон поки ніяк не коментували.

