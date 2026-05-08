В Греции рыбаки обнаружили украинский дрон Magura V3: как он там мог оказаться (видео)

Украинский морской дрон Magura V3 был обнаружен в Ионическом море возле греческого острова Лефкада.

Первыми его выявили рыбаки в прибрежной пещере у мыса Дукато, причем его двигатель на тот момент ще работал. Аппарат был оснащен передовыми технологиями, в том числе антеннами и системами связи, сообщает местное издание Ekathimerini.

Рыбаки захватили аппарат и отбуксировали его в порт Василики, где его передали греческой береговой охране.

Обнаружение вызвало реакцию нескольких ведомств, включая греческие власти и Министерство национальной обороны.

В целях безопасности сразу после выявления дрона были привлечены специалисты по обезвреживанию взрывных устройств из батальона разминирования (TENX). При более детальном осмотре дрона выянснилось, что беспилотник содержал детонаторы, но не взрывчатые вещества.

Утром 8 мая специалисты по обезвреживанию взрывных устройств извлекли детонаторы из беспилотника, а позже сотрудники береговой охраны отключили его батареи, чтобы выключить двигатели судна.

Предполагается, что дрон будет доставлен на военные объекты для дальнейшего исследования.

Сейчас власти рассматривают несколько сценариев относительно назначения беспилотника. По одной из версий, Magura V3 мог использоваться контарбандистами для незаконного оборота наркотиков.

Другая версия предполагает, что беспилотник мог быть связан с запланированными атаками на суда российского "теневого флота", которыми РФ транспортирует нефть в обход западных санкций.

Расследование инцидента продолжается. В ГУР МО Украины информацию о дроне пока никак не комментировали.

