"Повинна принести вибачення": Греція захотіла гарантій безпеки від українських дронів, — CNN

Влада Греції зажадала від України гарантій безпеки після інциденту з безпілотним морським апаратом, який виявили біля узбережжя острова Лефкада в Іонічному морі.

Афіни також вимагають від Києва офіційних пояснень щодо цього випадку, пише CNN.

Греки називають ситуацію "особливо серйозною" і заявляють про загрозу безпеці судноплавства в Середземномор'ї.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Україна повинна надати гарантії недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Вона повинна принести нам свої найглибші вибачення. І крім вибачень, вона повинна надати нам абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні", — сказав Дендіас.

Він уточнив, що йдеться не тільки про політичний інцидент, а й про потенційну загрозу для цивільного судноплавства.

"Скільки б загиблих ми оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?" — наголосив Дендіас.

Нагадаємо, український морський дрон Magura V3 був виявлений в Іонічному морі біля грецького острова Лефкада. Апарат був оснащений передовими технологіями, зокрема антенами і системами зв'язку.

