"Варто утилізувати": "тіньовий флот" РФ загрожує світу екологічною катастрофою, — FT

Більше половини танкерів "тіньового флоту" перебувають у критичному стані й загрожують світові масштабною екологічною катастрофою.

Ці судна піддаються корозії і їх значну частину слід знищити, заявив керівник найбільшої у світі компанії з утилізації суден Аніл Шарма, пише Financial Times.

"Мінімум третину варто утилізувати, можливо, більше. Я б чесно вважав, що це більше половини", — сказав Шарма.

Наразі, за підрахунками експертів з цієї галузі, "тіньовий флот" налічує близько 1800 суден, з яких до 1500 — це нафтові або продуктові танкери.

Журанлісти підкреслили, що багатьом з них понад 20 років. Зазвичай це приблизно той вік, коли вантажне судно утилізують. Після цього застарілі системи та корозія від років перебування в морі можуть поставити під загрозу їхню придатність.

"Це бомба уповільненої дії, і я думаю, що всі в судноплавстві це знають. Ці речі не застраховані, погано обслуговуються, мають неякісну команду на борту, це просто аварія, яка чекає свого часу. І насправді це велика несподіванка, що не сталося жодних великих аварій", — пояснив головний виконавчий директор однієї з найбільших судноплавних компаній Александер Саверіс.

За даними видання, власники суден, що потрапили під санкції, наразі максимально продовжують термін експлуатації своїх суден завдяки прибутковій торгівлі, яка стала можливою внаслідок стрімкого зростання цін на нафту через кризу в Перській затоці.

Ці санкції означають, що легальні шляхи утилізації та переробки суден значною мірою перекриті, і хоча серйозних екологічних катастроф поки що не сталося, вже траплялися дрібні випадки розливу нафти та потенційно небезпечні ситуації за участю суден "тіньового флоту".

Автори матеріалу підкреслили, що закриття Ормузької протоки також спричинило уповільнення темпів утилізації суден, особливо з огляду на те, що країни Перської затоки використовують усі танкерні судна, які їм вдається залучити, для зберігання нафти.

Шарма зазначив, що, якщо протоку буде знову відкрито, він очікує різкого зростання попиту на утилізацію суден після того, як вони розвантажать свої вантажі. Він також додав, що в Перській затоці застрягло кілька суден, які мали бути утилізовані.

