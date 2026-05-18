Ще чотири танкери: РФ розширює "тіньовий флот" для експорту зрідженого газу, — Bloomberg

Росія залучила ще чотири танкери для перевезення зрідженого природного газу з підсанкційного проєкту Arctic LNG 2. Судна раніше працювали на експортному терміналі Оману, а тепер завантажують паливо біля Мурманська.

Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg.

За даними відстеження суден, танкер Kosmos минулими вихідними пришвартувався до плавучого сховища Saam, яке перебуває під санкціями США, а пізніше залишив його вже з більшою осадкою, що свідчить про завантаження палива.

Ще три судна — Merkuriy, Orion і Luch — також уже забирали вантаж із Saam або прямують до нього. Сховище використовується для зберігання газу, виробленого на Arctic LNG 2, доступ до якого більшу частину року мають лише судна з криголамними можливостями.

За підрахунками Bloomberg, Росія тепер використовує щонайменше 20 танкерів для перевезення газу з підсанкційних проєктів. Один із таких танкерів у березні зазнав атаки й більше не працює.

Kosmos цього року змінив прапор на російський, отримав нову назву та перейшов під управління маловідомої компанії. Інші судна також передали новим власникам. Bloomberg зазначає, що це характерна ознака так званого “тіньового флоту”: старі судна переоформлюють на маловідомі компанії, щоб обходити західні обмеження.

У матеріалі також зазначається, що Москва намагається скористатися високим попитом на зріджений газ в Азії після проблем з постачанням через Ормузьку протоку, що спричинило зростання цін на паливо.

Нагадаємо, раніше BBC Verify повідомляло, що після заяв прем’єра Великої Британії Кіра Стармера про можливе перехоплення російських підсанкційних суден через британські води пройшли сотні рейсів тіньового флоту РФ. Журналісти нарахували 238 проходів через Ла-Манш і щонайменше 94 заходи в територіальні води Британії, однак жодне судно не затримали.

5 травня Telegram-канали Exilenova+ та DroneBomber повідомили про пожежу в морі біля російського Геленджика. За їхніми даними, зайнятися могло судно WALER, яке пов’язують із тіньовим флотом РФ. Дим від пожежі також бачили в Новоросійську, приблизно за 30 кілометрів від місця події.