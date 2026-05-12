Британія не зупинила жодного судна РФ: тіньовий флот здійснив 238 проходів через Ла-Манш

Майже 200 підсанкційних суден, пов’язаних із Росією, пройшли через британські води після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пригрозив їх перехоплювати. За даними журналістів, жодне з цих суден так і не затримали.

Про це повідомили аналітики BBC Verify, які відстежили рух 184 підсанкційних кораблів у період із 25 березня до 11 травня.

За цей час вони здійснили 238 проходів через британські води, переважно через Ла-Манш. У щонайменше 94 випадках судна заходили безпосередньо в територіальні води Британії.

У березні Кір Стармер заявив, що британські військові “тепер можуть підніматися на борт санкційних суден, які проходять через наші води”. Однак уряд Британії не надав жодних доказів того, що хоча б одне російське судно було перехоплене.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що “стримує та перешкоджає” роботі тіньового флоту РФ, але деталей не розкрило. Колишній командир корабля Королівського флоту Том Шарп назвав відсутність реальних дій “жалюгідною”.

Журналісти зазначають, що Росія використовує так званий тіньовий флот для обходу санкцій на експорт нафти. Більшість зафіксованих суден — нафтові танкери. Також серед них були газові танкери та багатоцільове офшорне судно.

Дані MarineTraffic показують, що такі кораблі часто вимикають системи автоматичної ідентифікації AIS, щоб приховати своє місцеперебування. Особливо часто сигнал зникав біля західного узбережжя Шотландії та Ірландії.

Один із підсанкційних танкерів — Universal — у квітні пройшов через британські води в супроводі російського фрегата “Адмірал Григорович”. Це підтвердили супутникові знімки, які проаналізували експерти.

Юрист із морського права Джеймс Тернер пояснив, що Британія обмежена міжнародним правом.

“Ви не можете захоплювати судна, які ходять під прапором іншої держави”, — сказав він.

За його словами, навіть санкції не дають достатніх підстав для затримання таких кораблів, якщо вони офіційно зареєстровані під іноземним прапором.

Нагадаємо, 5 травня у мережі повідомили про пожежу в морі поблизу російського Геленджика. За даними Telegram-каналів Exilenova+ та DroneBomber, могло загорітися судно WALER, яке пов’язують із тіньовим флотом РФ. Дим від займання бачили також у Новоросійську, що розташований приблизно за 30 км від місця інциденту.

Аналітики звернули увагу, що танкер WALER востаннє перебував біля узбережжя Краснодарського краю та прямував із Туреччини до Новоросійська. Судно перебуває під санкціями України через перевезення російської нафти. У Міноборони РФ тим часом заявляли про масовану атаку українських дронів на російські регіони та порти Чорного моря.

Раніше Фокус повідомляв і про інші атаки на російські танкери. Зокрема, 3 травня президент України Володимир Зеленський заявив про операцію, проведену спільно Генштабом ЗСУ, контррозвідкою СБУ та ВМС України. При цьому назви суден тоді не розкривали.