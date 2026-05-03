ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ у Новоросійську: деталі (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про удар по двох танкерах в акваторії під Новоросійськом. За його словами, вони входять до російського "тіньового флоту".

Глава держави оприлюднив кадри, зняті з морського дрона. Коли цей удар був, президент не уточнив. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Атака на "тіньовий флот" РФ

"Наші військові продовжують застосовувати санкції проти російського тіньового нафтового флоту — вони вразили два такі судна в акваторії входу до порту Новоросійськ. Ці танкери активно використовувалися для транспортування нафти. Тепер вони цього не робитимуть", — написав він.

У своєму повідомленні український президент відзначив роботу начальника Генштабу Андрія Гнатова, який керував цією операцією, а також контррозвідників Служби безпеки України та ВМС України. За його словами, це були "незмінно корисні результати".

Відео дня

Нагадаємо, що застарілі танкери "тіньового" флоту Росії застрягли у відкритому морі, бо атаки дронів паралізували роботу портів. 7 квітня Збройні сили України оголосили про нанесення удару по нафтовому терміналу Усть-Луга на узбережжі Фінської затоки в Росії. Також був атакований порт Приморськ. І "тіньовим" танкерам ніде розвантажуватися і завантажуватися, пише Politico.

Також стало відомо, що Естонія не буде затримувати російські нафтові танкери в Балтійському морі, оскільки це може спровокувати військову ескалацію з боку Росії. Про це заявив командувач Військово-морських сил країни Іво Варк.

Також 10 квітня повідомлялося, що британський флот не затримав жодного танкера "тіньового флоту" РФ, попри попередні обіцянки уряду.