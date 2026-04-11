Їх там десятки: тіньові танкери Росії застрягли у Фінській затоці через атаки України

Поки весь світ із тривогою спостерігає за Ормузькою протокою, в Європі розгортається ще одна морська драма. Застарілі танкери "тіньового" флоту Росії застрягли у відкритому морі, бо атаки паралізували роботу портів.

7 квітня Збройні сили України оголосили про нанесення удару по нафтовому терміналу Усть-Луга — великому порту на узбережжі Фінської затоки в Росії, який є важливим елементом російської інфраструктури експорту нафти, доходи від якого використовують для підтримки збройної агресії проти України. Також був атакований порт Приморськ. І "тіньовим" танкерам ніде розвантажуватися і завантажуватися, пише Politico.

20 відсотків російського експорту нафти відправлялося з Усть-Луги і 22 відсотки — з Приморська. Підхід Києва виявився успішним: за останні кілька тижнів до Усть-Луги і Приморська взагалі не приходило жодного судна, і навіть зараз пропускна спроможність портів значно обмежена. 10 квітня до Приморська пришвартувалися тільки два судна, а після цього до 27 квітня прибуття суден не планується. Усть-Луга, тим часом, змогла прийняти ще кілька суден, але їхня кількість, як і раніше, значно нижча за звичайний рівень.

Відео дня

І ці атаки на російські порти призвели до величезного скупчення танкерів у Фінській затоці: системи стеження за суднами показують групи кораблів, що стоять на якорі в цій невеликій водоймі.

Важливо

Це пов'язано з тим, що судна, які очікують приймання російської нафти, повинні залишатися на місці. Судна, що законно ходять, можуть бути швидко перенаправлені в інші порти і на інші завдання, але "тіньові" танкери Росії діють поза офіційною системою судноплавства і не захочуть заходити в інші порти через побоювання бути затриманими. Їм просто потрібно дочекатися ремонту Усть-Луги і Приморська.

Експерти кажуть, що у виключній економічній зоні Естонії застрягли 40 танкерів "тіньового" флоту, а решта — у фінській.

"З точки зору безпеки, краще тримати судна на якірній стоянці, ніж дозволяти їм дрейфувати. Можливе забруднення довкілля, безумовно, залишається проблемою у світлі загальної ситуації, і ми уважно стежимо за нею", — заявила Регіна Паланді-Паю, заступник директора Управління національної безпеки та оборони Естонії.

Поки що нафта не виливається у Фінську затоку, але якщо це станеться, Естонії та Фінляндії доведеться взяти на себе очищення.

Ніхто достеменно не знає, як довго триватиме очікування, але поки порти не відновлять повноцінну роботу, Фінляндія та Естонія змушені миритися зі своїми непроханими гостями. Обидві країни можуть лише сподіватися, що за цей час жоден з російських кораблів не отримає пробоїну, або що вони не спробують скористатися ситуацією у своїх інтересах.

Раніше стало відомо, що Естонія не буде затримувати російські нафтові танкери в Балтійському морі, оскільки це може спровокувати військову ескалацію з боку Росії.

Британський флот теж не затримав жодного танкера "тіньового флоту" РФ, незважаючи на попередні обіцянки уряду. Раніше ми також інформували, що Лондон уникає таких дій через ризик порушення міжнародного морського права.