У Геленджику міг загорітись танкер WALER з тіньового флоту РФ: дим видно з Новоросійська (відео)

У морі біля російського порту Геленджик горить об'єкт, який може бути танкером WALER тіньового флоту Російської Федерації, розповіли у мережі. Дим від пожежі видно у Новоросійську, розташованому на відстані 30 км від точки займання. Що відбувається на російській частині узбережжя Чорного моря та що каже про інциденти Міноборони РФ?

Інцидент у морі біля Геленджика стався близько 14-15 год, ідеться у серії дописів у Telegram-каналі Exilenova+. При цьому зауважується, що у російському місті триває сигнал тривоги, а на фото, зроблених випадковими свідками, фігурують мінімум три танкери, призначені для підсанкційної нафти РФ.

У пабліку опублікували серію фотографій з різних ракурсів, які показують стовп диму на певній відстані від берега.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки що не коментував інцидент у Геленджику. Тим часом Міноборони РФ протягом доби інформувало про перебіг дронової та ракетної атаки України. Станом на 15 год 5 травня ЗС РФ нарахували близько 600 дронів, які загрожували росіянам з вечора 4 травня. Серед інших, вночі та вдень під ударом опинились порти РФ у Чорному морі: ішлося про загрозу повітряних безпілотників.

Удари по танкерах РФ — деталі подій у Геленджику

У Telegram-каналі DroneBomber проаналізували трафік кораблів біля Геленджика та встановили, що може іти мова про танкер WALER. З'ясувалось, що востаннє цей корабель ходив під прапором Панами й перебував у зоні з координатами 44.513167, 38.009141. Вказана точка — за 5 км на захід від Геленджика та за 30 на південь від Новоросійська: в обох портах бачать дим у морі.

WALER (IMO9393668) — це танкер для перевезення нафти та нафтопродуктів, розмірами 101 на 20 м, яким керує капітан Олег Полешко. Корабель перебуває під санкціями України, оскільки долучився до перевезення російської нафти. Серед іншого, його помітили біля термінала "Шескаріс" у Новоросійську. На моніторинговому порталі marinetraffic вказано, що танкер WALER прямував з турецького порту у Новоросійськ. Інфографіка показує, що він справді петляв у морі біля берегів Росії, а останні координати — біля Геленджика.

Удари по танкерах РФ — траєкторія корабля WALER біля Новоросійська, 5 травня Фото: marine traffic

Зазначимо, Фокус писав про інші удари по танкерах РФ. Попередній такий випадок стався 3 травня, і про це повідомив особисто президент України Володимир Зеленський. Назви танкерів не вказувались, але наголошувалось, що операцію провели завдяки співпраці Генштабу, контррозвідників Служби безпеки України та ВМС України.

Нагадуємо, 29-30 квітня стало відомо про удар Сил оборони України по двох катерах РФ, які обороняли Кримський міст. 4 травня у мережі розповіли про загибель екіпажів обох кораблів: на катері проєкту "Галчонок" і на катері проєкту "Соболь".