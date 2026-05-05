В Геленджике мог загореться танкер WALER из теневого флота РФ: дым виден из Новороссийска (видео)

В море возле российского порта Геленджик горит объект, который может быть танкером WALER теневого флота Российской Федерации, рассказали в сети. Дым от пожара видно в Новороссийске, расположенном на расстоянии 30 км от точки возгорания. Что происходит на российской части побережья Черного моря и что говорит об инцидентах Минобороны РФ?

Инцидент в море возле Геленджика произошел около 14-15 часов, говорится в серии сообщений в Telegram-канале Exilenova+. При этом отмечается, что в российском городе продолжается сигнал тревоги, а на фото, сделанных случайными свидетелями, фигурируют минимум три танкера, предназначенные для подсанкционной нефти РФ.

В паблике опубликовали серию фотографий с разных ракурсов, которые показывают столб дыма на определенном расстоянии от берега.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не комментировал инцидент в Геленджике. Тем временем Минобороны РФ в течение суток информировало о ходе дроновой и ракетной атаки Украины. По состоянию на 15 ч 5 мая ВС РФ насчитали около 600 дронов, которые угрожали россиянам с вечера 4 мая. Среди прочих, ночью и днем под ударом оказались порты РФ в Черном море: речь шла об угрозе воздушных беспилотников.

Удары по танкерам РФ — детали событий в Геленджике

В Telegram-канале DroneBomber проанализировали трафик кораблей возле Геленджика и установили, что может идти речь о танкере WALER. Выяснилось, что последний раз этот корабль ходил под флагом Панамы и находился в зоне с координатами 44.513167, 38.009141. Указанная точка — в 5 км к западу от Геленджика и в 30 к югу от Новороссийска: в обоих портах видят дым в море.

WALER (IMO9393668) — это танкер для перевозки нефти и нефтепродуктов, размерами 101 на 20 м, которым управляет капитан Олег Полешко. Корабль находится под санкциями Украины, поскольку присоединился к перевозке российской нефти. Среди прочего, его заметили возле терминала "Шескарис" в Новороссийске. На мониторинговом портале marinetraffic указано, что танкер WALER направлялся из турецкого порта в Новороссийск. Инфографика показывает, что он действительно петлял в море у берегов России, а последние координаты — у Геленджика.

Удары по танкерам РФ — траектория корабля WALER возле Новороссийска, 5 мая Фото: marine traffic

Отметим, Фокус писал о других ударах по танкерам РФ. Предыдущий такой случай произошел 3 мая, и об этом сообщил лично президент Украины Владимир Зеленский. Названия танкеров не указывались, но отмечалось, что операцию провели благодаря сотрудничеству Генштаба, контрразведчиков Службы безопасности Украины и ВМС Украины.

Напоминаем, 29-30 апреля стало известно об ударе Сил обороны Украины по двум катерам РФ, которые обороняли Крымский мост. 4 мая в сети рассказали о гибели экипажей обоих кораблей: на катере проекта "Галчонок" и на катере проекта "Соболь".